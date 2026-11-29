Villeneuve nakręcił "Pogorzelisko" przed wielką sławą Fot. Kadr z "Pogorzeliska"

Denis Villeneuve jest dziś na szczycie Hollywood. Za kilka tygodni do kin trafi "Diuna: Część trzecia" i to on wyreżyseruje nowego "Jamesa Bonda" z Robertem Pattinsonem. Zanim jednak Kanadyjczyk zaczął kręcić wielkie hollywoodzkie widowiska, zrobił kameralny film, po którym widzowie wychodzili z kina z roztrzaskanymi sercami. "Pogorzelisko" możecie w końcu obejrzeć w streamingu.

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Trudno dziś o reżysera, którego nazwisko budziłoby większy entuzjazm. No, oprócz Christophera Nolana. Urodzony w 1967 roku w Quebecu Villeneuve ma na koncie "Labirynt" z Hugh Jackmanem, "Sicario" z Emily Blunt, "Nowy początek" z Amy Adams (osiem nominacji do Oscara, w tym dla niego za reżyserię) i "Blade Runnera 2049" z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem, czyli sequel, który miał prawo się nie udać, a okazał się arcydziełem.

Potem przyszła "Diuna". Pierwsza część z 2021 roku zdobyła sześć Oscarów, a druga przebiła ją w box office i dorzuciła kolejne dwie statuetki. 18 grudnia do kin trafi "Diuna: Część trzecia", adaptacja "Mesjasza Diuny". Już teraz mówi się o niej w kontekście Oscara dla najlepszego filmu.

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"Diuna" będzie opus magnum Villeneuve'a? Być może, ale konkurencja szykuje się poważna: w czerwcu 2025 roku Amazon MGM ogłosiło, że Villeneuve wyreżyseruje 26. film o Jamesie Bondzie według scenariusza Stevena Knighta ("Peaky Blinders"). 16 listopada świat poznał nowego agenta 007: został nim Robert Pattinson, którego zobaczymy też w "Diunie 3", co pewnie też miało znaczenie. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku, a premiera to najpewniej rok 2028.

"Pogorzelisko" to zapomniany film Denisa Villeneuve'a

Wśród tych wszystkich wielkich tytułów łatwo przeoczyć film, który otworzył mu drogę do Hollywood. Kanadyjskie "Pogorzelisko" ("Incendies") z 2010 roku to ostatni francuskojęzyczny film Villeneuve'a, zanim zaczął pracować w Stanach.

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To adaptacja sztuki Wajdiego Mouawada. Villeneuve zobaczył ją w teatrze w Montrealu w 2004 roku i od razu poczuł, że ma przed sobą arcydzieło. Fabuła zaczyna się niewinnie: notariusz odczytuje testament Nawal Marwan. Jej dorosłe dzieci, bliźnięta Jeanne i Simon, dostają dwie koperty. Jedną mają dostarczyć ojcu, którego uważali za zmarłego, drugą bratu, o którego istnieniu nie mieli pojęcia.

Jeanne wyrusza na Bliski Wschód, by odkryć przeszłość matki. Simon początkowo nie chce mieć z tym nic wspólnego, ale w końcu rusza za siostrą. Akcja przeplata ich śledztwo z historią młodej Nawal, uwikłanej w krwawą wojnę domową. Kraj nie ma w filmie nazwy, ale wyraźnie inspiruje się wojną w Libanie.

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"Pogorzelisko" lepiej obejrzeć bez wiedzy o fabule, bo zakończenie wbija w fotel. To film, po którym długo nie można dojść do siebie – może to i wyświechtany frazes, ale w przypadku "Pogorzeliska" naprawdę tak jest.

W rolę Nawal wcieliła się zjawiskowa Lubna Azabal. Jeanne i Simona zagrali Mélissa Désormeaux-Poulin i Maxim Gaudette. Film kręcono głównie w Montrealu, a przez 15 dni w Jordanii. Budżet wynosił niespełna 7 mln dolarów, czyli ułamek budżetów późniejszych widowisk Villeneuve'a.

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"Druzgoczący ładunek emocjonalny"

"Pogorzelisko" było nominowane do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego (jako kandydat Kanady), a także do nagrody BAFTA i Cezara. W ojczyźnie zdobyło osiem nagród Genie, w tym dla najlepszego filmu. Jest też polski akcent: w 2010 roku film wygrał Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Na Filmwebie ma średnią 8,1 od 57 tys. widzów, na Rotten Tomatoes ma 91 procent pozytywnych recenzji. "Film jest chaotyczny, przydługi i nieco melodramatyczny, ale te wady bledną w obliczu imponującego aktorstwa i druzgocącego ładunku emocjonalnego, jakie oferuje 'Pogorzelisko'" – brzmi konsensus w serwisie.