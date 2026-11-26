Serial "Angielka" to uczta, nie tylko wizualna Fot. Kadr z "Angielki"

O niektórych serialach się nie zapomina i dla mnie taką perełką jest "Angielka" z 2022 roku. To kostiumowy western z Emily Blunt, który ma w sobie wszystko, co lubię w dobrej telewizji: autentyczne emocje, nieoczywistą relację dwóch pokiereszowanych przez los ludzi z różnych światów, piękne kadry, fantastyczne aktorstwo i wciągającą opowieść, która ma niezliczoną liczbę warstw. Polakom ten miniserial umknął, a szkoda.

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"Angielka" to sześcioodcinkowy miniserial stworzony przez Hugo Blicka ("Uczciwa kobieta", "Black Earth Rising"). Akcja rozpoczyna się w 1890 roku na amerykańskim Dzikim Zachodzie. Do Stanów Zjednoczonych przybywa Cornelia Locke (Emily Blunt), angielska arystokratka, która ma jeden cel: odnaleźć i zabić człowieka odpowiedzialnego za śmierć jej syna.

Po drodze spotyka Eliego Whippa (Chaske Spencer). Były zwiadowca armii amerykańskiej i członek plemienia Pawnee chce odzyskać ziemię, która mu się należy, i wrócić do swojego życia. Ich drogi niespodziewanie się przecinają, a wspólna podróż przez najeżone niebezpieczeństwami terytorium zbliża do siebie tę naznaczoną przeszłością dwójkę.

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"Angielka" to western, ale nie taki, jak myślicie

"Angielka" nie jest oldschoolowym westernem, w którym najważniejsze są strzelaniny, bohaterscy kowboje i napady na dyliżanse. To popularny w ostatnich latach western rewizjonistyczny, który oddaje głos pomijanym grupom społecznym, w tym kobietom i rdzennym mieszkańcom, pokazuje bezwzględność życia osadników i odsłania mroczną stronę podboju Zachodu.

Revisionist western nie romantyzuje przemocy i bezlitośnie rozprawia się z mitem "cywilizowania" Dzikiego Zachodu i dominacji białego mężczyzny. Takie były chociażby "Świt Ameryki" czy "Godless", a wątków rewizjonistycznych nie unikał również "1883" – prequel "Yellowstone", bliższy tradycyjnemu westernowi, który uświęca odwagę pionierów.

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Co nie oznacza, że "Angielka" nie jest wypełnionym akcją i brutalnością westernem. Jest! Przemocy i krwi tu nie brakuje, a fabuła potrafi być niesamowicie brutalna (momentami wszystko zmierza wręcz w stronę groteski à la Tarantino). Pod powierzchnią opowieści o zemście kryje się jednak znacznie więcej: dramat o kolonializmie, rasizmie, wyzysku, nierównościach społecznych, żałobie i ludziach próbujących znaleźć swoje miejsce w świecie, który nie daje im zbyt wielu szans. Przy okazji to serial niezwykle świeży, dynamiczny, nowoczesny i z "jajem".

Emily Blunt i Chaske Spencer są wybitni

Jednym z powodów, dla których zakochałam się w "Angielce", jest główna para. Emily Blunt, jedna z najlepszych aktorek swojego pokolenia, gwiazda "Oppenheimera", "Diabeł ubiera się u Prady" i "Cichego miejsca", jest wybitna jako angielska arystokratka, która z pozoru wydaje się delikatna i nieprzystosowana do życia na Dzikim Zachodzie, ale szybko pokazuje, że jest twarda i zdeterminowana. Cornelia nie jest typową damą w opałach – potrafi być bezczelna, uparta i odważna, a jednocześnie delikatna i emocjonalna.

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Równie genialny jest Chaske Spencer, znany m.in. z serii "Zmierzch" i serialu Marvela "Echo". Jego Eli to mężczyzna doświadczony przez życie, małomówny, zdystansowany i z pozoru chłodny, ale niepozbawiony wrażliwości i dobroci. Spencer nie musi wiele mówić, żeby natychmiast przyciągnąć uwagę. Gra przede wszystkim oczami, mikroekspresją i gestami, co zawsze cenię w aktorstwie.

To, co dzieje się między tą dwójką, to czysta magia. Ich relacja rozwija się powoli, w trudnych okolicznościach, a emocje często pozostają między słowami. Jest w niej coś z tragicznej historii miłosnej, ale bez przesadnego romantyzowania i tanich chwytów. Jeśli lubicie historie o dwojgu ludziach z zupełnie różnych światów, których los niespodziewanie ze sobą splata, będziecie zadowoleni. A jeśli oczekujecie epickiego romansu pełnego wielkich słów i gestów, raczej się zawiedziecie. To klasyczny slow burn.

Blunt i Spencer są znakomici, ale to, co wyprawia na drugim planie niedoceniany Rafe Spall, też trzeba odnotować. Niedawno obsadzony Arthur Weasley w nowym "Harrym Potterze" (prywatnie syn Timothy'ego Spalla, filmowego Petera Pettigrewa), którego możecie też znać z "Czarnego lustra" i "Big Short", jest fantastycznym złolem-psychopatą. A w doborowej obsadzie mamy również m.in. Ciarána Hindsa ("Na wschód od Edenu"), Stephena Reę ("Gra pozorów") i Toby'ego Jonesa ("Szpieg").

Dalsza część artykułu poniżej.

Serial "Angielka" jest przepiękny. Każdy kadr jak obraz

Jest jeszcze jeden powód, dla którego mogłabym oglądać ten serial bez końca: "Angielka" jest przepięknie nakręcona. Rozległe, surowe krajobrazy, kurz unoszący się nad ziemią, złote światło zachodzącego słońca, małe miasteczka na środku pustkowia i ozdobne suknie Cornelii tworzą atmosferę na granicy snu i jawy.

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Twórcy kręcili serial w Hiszpanii, ale bez problemu można uwierzyć, że oglądamy amerykański Dziki Zachód. Zdjęcia Arnaua Vallsa Colomera mają w sobie coś z klasycznego kina, a jednocześnie nie są tylko ładnym tłem. Wszystko jest tu przemyślane. Świat przedstawiony w "Angielce" jest ogromny, śmiertelnie niebezpieczny i przytłaczający, a jego piękno – złudne. Jaskrawe kolory świadomie kontrastują tu z przemocą i brutalnością amerykańskiego pogranicza.

Zdjęcia, aktorstwo, montaż, kostiumy, scenariusz – wszystko tu zachwyca. Nie tylko mnie – w agregatorze Rotten Tomatoes "Angielka" ma po 84 proc. pozytywnych ocen od krytyków i widzów. Na IMDb otrzymała 7,8/10, a na polskim Filmwebie 7,5/10. Szkoda tylko, że perełka z Emily Blunt przeszła w Polsce nieco bokiem i ma zaledwie nieco ponad 5 tys. ocen. Zdecydowanie warto ją nadrobić.

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Sześć odcinków, które warto sobie zarezerwować

"Angielka" nie jest serialem, który ogląda się w tle podczas scrollowania czy prasowania. Blick prowadzi opowieść powoli i uważnie, czasami zaskakuje zwrotami akcji, a niektóre elementy układanki wyjaśniają się dopiero z czasem. Trzeba dać tej historii szansę i pozwolić jej wybrzmieć. W zamian dostajemy świetnie zrealizowany miniserial, w którym westernowa przygoda spotyka się z dramatem, historią miłosną i opowieścią o zemście.

Jeśli macie ochotę na coś kostiumowego, ale niekoniecznie kolejny romans na angielskim dworze albo knowania w XIX-wiecznym Nowym Jorku, zdecydowanie polecam. "Angielka" ma tylko sześć odcinków i można ją znaleźć w abonamencie CDA Premium. Wcześniej była dostępna na HBO Max, ale niestety zniknęła z oferty, żeby w ubiegłym roku (w końcu) wrócić do polskiego streamingu. Nadrabiajcie!