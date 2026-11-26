Podpalił się przed Pałacem Prezydenckim. Nieoficjalnie wiadomo, kim jest. Fot. photomaster/shutterstock.

W środę przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie doszło do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ppojawiły się nowe informacje na temat jego tożsamości.

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Więcej szczegółów ws. zdarzenia przekazał Grzegorz Schetyna na antenie TVP Info. Senator, powołując się na informacje z MSWiA, poinformował, że 22-latek jest Ukraińcem, ale ma Kartę Polaka. Jest to dokument, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego, a jego posiadaczy dotyczą m.in. zapowiadane przez rząd nowe zasady nadawania polskiego obywatelstwa.

– Był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka – powiedział. Dodał, że mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie. Jak zaznaczył, służby szybko rozpoczęły akcję ratunkową, ponieważ w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego.

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Samopodpalenie w pobliżu Pałacu Prezydenckiego i MKiDN

– Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – podkreślił senator. Schetyna dodał, że nie ma "jeszcze wiedzy na temat okoliczności" i motywów sprawcy. – Policja prowadzi czynności, ale na razie nic o tym nie wiemy – mówił polityk.

Do zdarzenia doszło w środę 25 listopada około godz. 17:00. Mężczyzna oblał się nieznaną substancją łatwopalną, a następnie podpalił przed budynkiem ministerstwa naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Całą sytuację zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Informacje o nagraniu przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z "Faktem".

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Jak pisaliśmy w naTemat w tekście "Samopodpalenie w pobliżu Pałacu Prezydenckiego i MKiDN. SOP ruszył do akcji", funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa jako pierwsi ruszyli mężczyźnie na ratunek i udzielili mu pomocy. Następnie wezwali inne służby, w tym straż pożarną oraz karetkę pogotowia ratunkowego.

– Nasi funkcjonariusze widząc tego pana, udzielili mu pomocy, powiadomili wszystkie służby. Także karetkę, która przyjechała na miejsce. Już przejęła od nich udzielanie pierwszej pomocy – mówił w rozmowie z Interią rzecznik Służby Ochrony Państwa, płk Bogusław Piórkowski. To nie pierwszy incydent pod Pałacem Prezydenckim, w którym interweniowała SOP.

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Jak wskazuje gazeta.pl, powołując się na informacje od stołecznej straży pożarnej, na miejscu zdarzenia interweniowały trzy oddziały strażaków. Otrzymali oni zgłoszenie o samopodpaleniu o godzinie 17:05. Poszkodowany był już pod opieką ratowników medycznych, gdy strażacy zjawili się na miejscu.

Kim jest mężczyzna, który podpalił się przed Pałacem Prezydenckim? Są nowe ustalenia

"Fakt" ustalił nieoficjalnie, że 22-latek ma na imię Edward i jest studentem Politechniki Warszawskiej. Według informacji gazety miał przy sobie transparent lub kartkę, a jego działanie mogło mieć związek z protestem przeciwko nierównemu traktowaniu Ukraińców i Polaków w Polsce. Policja nie potwierdziła dotąd tych doniesień. Z badań wynika, że wobec Ukraińców w Polsce rośnie niechęć, choć jednocześnie rynek pracy notuje rekordowe zatrudnienie Ukraińców.

Rzecznik prasowy WIM w Warszawie, Mariusz Gierej, w czwartek 26 listopada rano potwierdził dziennikowi, że poszkodowany mężczyzna żyje. W zdarzeniu nie ucierpiał żaden z przechodniów. Pracownica jednego z okolicznych butików opowiedziała gazecie, że na miejscu szybko pojawiło się wiele służb, a teren został zabezpieczony.