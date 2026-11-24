Kolejne donosy na bohaterskich policjantów z Krakowa. Fot. Michała Panek / naTemat

Jakub Kulik i Artur Morański zatrzymali uzbrojonego zamachowca, narażając przy tym swoje własne życie. Okazuje się, że mimo tego na policjantów wpłynęło kilka donosów. Ich autorzy zarzucają mundurowym przekroczenie uprawnień przy użyciu broni palnej. Głos w sprawie zabrała Prokuratura Krajowa.

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Mija już trzeci tydzień od strzelaniny w centrum Krakowa. Uzbrojonego zamachowca, po zabójczym rajdzie głównymi ulicami stolicy Małopolski, udało się w końcu powstrzymać dwóm policjantom. Wideo, na którym starsi posterunkowi: Jakub Kulik oraz Artur Morański prowadzą wymianę ognia z Michałem Oksińskim, obejrzał już chyba cały internet. Funkcjonariusze narazili swoje życie, a gdy Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie, nazwał ich "prawdziwymi bohaterami".

Morański i Kulik w Krakowie powstrzymali zamachowca

Obaj w tej akcji zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Tam przeszli operacje i zostali wprowadzeni na kilka dni w stan śpiączki farmakologicznej. Jakub Kulik opuścił szpital. Bohater z Krakowa myśli teraz głównie o partnerze z akcji. Z kolei Morański został przeniesiony do innego szpitala – w nowej placówce wykonano mu dodatkową operację ręki, w którą zamachowiec trafił kulą.

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Mimo niezwykłego heroizmu – zamach w Krakowie odbił się echem w Dubaju, a polscy policjanci zostali wyróżnieni tam medalami – na obydwu funkcjonariuszy złożono donosy. Prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że zawiadomienia dotyczą już nie tylko Kulika (na początku wpłynął donos tylko na niego, a w naTemat pisaliśmy, kim może być autor zawiadomienia), ale też obu interweniujących policjantów.

– Mamy stan procesowy taki, że zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obydwu funkcjonariuszy, nie tylko jednego. Dotyczy to ogólnie przekroczenia uprawnień przy użyciu broni palnej na miejscu zdarzenia – powiedział prok. Eryk Stasielak w rozmowie z portalem.

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Kolejne donosy na policjantów z Krakowa. Prokuratura nie może ich wyrzucić do kosza

Prokurator przyznał, że tych pism jest przynajmniej kilka. – Nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, ile dokładnie, dlatego że część z nich, tych samych zawiadomień, wpłynęła kilkukrotnie, bo były złożone do różnych organów i różnych jednostek prokuratury i finalnie zostały przekazane do naszego wydziału – wyjaśnił.

Dodajmy, że PK wcześniej nie widziała podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie działań funkcjonariuszy. – Śledztwo nie było wszczynane z urzędu z uwagi na to, że prokurator nie dopatrzył się ku temu podstaw. Natomiast w momencie, kiedy wpływa zawiadomienie, musi mu być nadany stosowny bieg procesowy. Nie można – oględnie mówiąc – wyrzucić je do kosza, trzeba je zarejestrować i prokurator po wdrożeniu postępowania sprawdzającego wyda decyzję albo o wszczęciu, albo o odmowie wszczęcia śledztwa – objaśnił prok. Stasielak. Po analizie zawiadomień prokuratura zdecyduje o dalszych krokach.