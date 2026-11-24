Nagranie z dzieckiem to nie AI Fot. Shutterstock // Fot. FB / Dziennik Śledczy

Wstrząsające wideo z ataku w Krakowie od tygodnia budziło emocje. Wielu internautów podejrzewało, że drastyczne ujęcie dziecka unikającego kul to manipulacja wygenerowana przez AI. Teraz prokuratura rozwiewa wszelkie wątpliwości co do autentyczności tego materiału i podejmuje kolejne kroki w śledztwie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wstrząsające nagranie z dzieckiem z chwili zamachu w Krakowie okazało się nie być wytworem AI. Chodzi o wideo, na którym widać, jak ludzie w popłochu uciekają przed zamachowcem w Krakowie. Rzecz się dzieje na ulicy Grodzkiej. W trakcie nagrania widzimy, jak jedno dziecko zostaje na ulicy, a kule przelatują tuż obok niego.

Nagranie z Krakowa nie jest AI

Nagranie jest bardzo niskiej jakości. Kiedy około tygodnia temu obiegło internet, wiele osób podejrzewało, że może być fałszywką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

Wątpliwości internautów wzbudziło to, że wydawało się zbyt idealne – dziewczynka cudem uniknęła śmierci. Co prawda strzelec celował do niej z jadącego auta, ale odległość była minimalna. Dziecko pierwotnie próbowało schronić się za latarnią.

REKLAMA

Na to, że nagranie nie jest "fejkiem AI", wskazywało za to odwzorowanie detali – takie miejsce na ulicy Grodzkiej w Krakowie istnieje i wygląda identycznie jak na nagraniu.

– Na ten moment nie będziemy się wypowiadać na ten temat. Tego typu nagrań są dziesiątki – tak sprawę komentował wówczas Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej, w rozmowie z WP. – My zbieramy te wszystkie nagrania i będziemy je analizować. W dobie powszechnego wykorzystania AI dużo materiałów się pojawia i już mam informacje, że jakieś fałszywe nagrania krążą w sieci. Dlatego my zbieramy te nagrania bezpośrednio od świadków, z ich telefonów – dodał prokurator.

REKLAMA

We wtorek, 24 listopada, pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Jak dowiedziało się TVN24, prokuratura potwierdza autentyczność wideo. Śledczy poszukują rodziców dziecka i świadków zdarzenia. Dziewczynka nie została trafiona, ale ma status poszkodowanej.

– Było to usiłowanie zabójstwa. Dziewczynka, do której strzelał Michał O., ma w śledztwie status pokrzywdzonej – tak decyzję prokuratury tłumaczy prok. Eryk Stasielak.

Dalsza część artykułu poniżej.

Prokuratura wciąż bada zamach w Krakowie

W sobotę, 7 listopada, po godz. 15:00 24-letni zamachowiec z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło wówczas sześć osób, w tym obywatelka Austrii i obywatel Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

W pościg za zamachowcem ruszyli policjanci. Starsi posterunkowi Jakub Kulik oraz Artur Morański, narażając własne życie, zrobili wszystko, aby zatrzymać napastnika. Udało im się unieszkodliwić sprawcę ataku, niestety sami zostali ciężko ranni i trafili do szpitali. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu im Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.