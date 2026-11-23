Komenda Główna poinformowała o zawiadomieniu o podejrzeniu znieważenia i zniesławienia przez TV Republika. Fot. Shutterstock / Waldemar_Sowinski

Policja w sprawie TV Republika poszła do prokuratury. Komenda Główna złożyła zawiadomienie w sprawie znieważenia i zniesławienia swojego szefa oraz funkcjonariuszy. W tle są materiały Telewizji Republika i wpisy w sieci, które według policji budują fałszywą narrację.

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"18 listopada 2026 roku do Prokuratury Krajowej zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw znieważenia i zniesławienia Komendanta Głównego Policji oraz wskazanych funkcjonariuszy Policji" – przekazała Polska Policja na X.

Podważanie wiarygodności burzy zaufanie do całej formacji

Sprawa dotyczy skandalicznych publikacji na antenie Telewizji Republika, ale także wpisów na portalu X. "Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach, a służą budowaniu fałszywej narracji podważającej zaufanie do formacji" – stwierdza komunikat Policji.

Do wpisu załączona jest grafika, na której widnieje podpis Komendy Głównej Policji. W treści komunikatu stwierdzono również, że policjanci realizują swoje zadania zgodnie z prawem, a podważanie ich wiarygodności na podstawie nieprawdziwych przekazów godzi w zaufanie do całej formacji i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

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Wcześniej o "szczucie na policjantów" TV Republika została oskarżona przez Marcina Kierwińskiego. W tamtej sytuacji miało to związek z narracją stacji w sprawie protestów pod Trybunałem Konstytucyjnym.

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Wcześniej TV Republika zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Dzisiejszy komunikat Policji nie zdradza, czego dotyczy złożone zawiadomienie. Niedawno Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w związku z wypowiedziami, które padały na antenie stacji po zamachu terrorystycznym w Krakowie.

Przypomnijmy – w dniu zamachu w mieście był szef stacji Tomasz Sakiewicz. W nagraniu z miejsca zdarzenia sugerował, że na Rynku Głównym w chwili ataku nie było policji. Jednocześnie za jego plecami widać było reagujące na sytuację jednostki. W związku z wypowiedzią Tomasza Sakiewicza doszło do wielkiego bojkotu stacji. Ze współpracy z nią zrezygnowało szerokie grono reklamujących się tam podmiotów, w tym RTV Euro AGD, Rituals oraz koncern Chery.

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"Wolność słowa nie oznacza, że można bezmyślnie mówić wszystko, co ślina na język przyniesie, i nie ponosić za to konsekwencji" – pisał Waldemar Żurek 12 listopada na X. Wtedy sprawa TV Republika trafiła do krakowskiej prokuratury. "Sprawa dotyczy podejrzenia rozpowszechniania nieprawdziwych informacji podważających zaufanie do policjantów oraz publicznego znieważenia grupy osób ze względu na narodowość" – informował wówczas minister sprawiedliwości.