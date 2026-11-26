Karol Nawrocki stracił pierwsze miejsce w rankingu zaufania. Fot. shutterstock

Pojawiły się wyniki nowego rankingu zaufania do polityków. Od sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki plasował się na pierwszym miejscu. Teraz się to zmieniło. Prezydent musiał ustąpić ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu. Te notowania powinny dać do myślenia Kancelarii Prezydenta.

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Na szczycie nowego rankingu zaufania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu doszło do zmian. Karol Nawrocki, który od momentu zostania prezydentem, mógł cieszyć się z pozycji lidera, teraz zaliczył spadek. Nie chodzi tutaj o jakąś kolosalną różnicę między drugim a pierwszym miejscem, ale tendencję spadkową dla prezydenta w tego typu rankingach widać od czerwca.

Nawrocki musiał oddać pierwsze miejsce Sikorskiemu

Teraz to szef MSZ jest liderem, a Nawrocki zamienił się z Sikorskim miejscami. 45 proc. ankietowanych wskazało, że ufa właśnie Radosławowi Sikorskiemu. W jego przypadku nie ma zmiany od wyniku w poprzednim badaniu. Natomiast odpowiedź "ufam" przy Karolu Nawrockim wskazało 44,9 proc. Prezydent od poprzedniego notowania stracił 1,1 pkt proc. "Z punktu widzenia kolejności w rankingu oznacza to zmianę lidera. Prezydent stracił prowadzenie po raz pierwszy od sierpnia 2025 r." – podał Onet, analizując prezentowane wyniki.

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Zwrócono jednak uwagę na to, że różnica 0,1 pkt proc. jest zdecydowanie mniejsza od błędu oszacowania badania. Sikorski ma jednak jeszcze inny atut. A mianowicie wiceministrowi nie ufa 45,2 proc. badanych, a Nawrockiemu 48,4 proc. Ostateczny bilans wyników jest więc korzystniejszy dla Sikorskiego.

Według listopadowego badania trzecią pozycję w rankingu zaufania utrzymuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 38,5 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc. Tuż za nim plasuje się jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, z wynikiem 38,4 proc. Odnotowany przez niego skok o 5,1 pkt proc. to zarazem największy wzrost poparcia w całym zestawieniu. Ostatnio o polityku zrobiło się głośno, gdy Bosak zgasił wielki plan Kaczyńskiego dotyczący wspólnej listy prawicy.

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Piąta lokata należy do Donalda Tuska, któremu ufa 37,4 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1,2 pkt proc. Sikorski bije Tuska na głowę w nowym sondażu nie po raz pierwszy. Tuż za szefem rządu uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz – pozytywną opinię o ministrze obrony narodowej wyraziło 35,9 proc. ankietowanych (spadek o 3,8 pkt proc.). Także ten sondaż pokazuje problem rządzących – zaufanie tracą zarówno premier, jak i szef MON.

Dziesiątkę zamyka Kaczyński, ale to Hołownia ma najgorszy wynik

W drugiej połowie pierwszej dziesiątki zestawienia zaufania do polityków znaleźli się kolejno Mateusz Morawiecki, Piotr Zgorzelski, Adrian Zandberg oraz Jarosław Kaczyński.

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7. Mateusz Morawiecki: 35,6 proc. zaufania (wzrost o 2 pkt proc.) 8. Piotr Zgorzelski: 29,4 proc. zaufania (wzrost o 1,2 pkt proc.) 9. Adrian Zandberg: 28,3 proc. zaufania (wzrost o 2,6 pkt proc.) 10. Jarosław Kaczyński: 27,1 proc. zaufania (wzrost o 3,2 pkt proc.)