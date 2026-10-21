Karol Nawrocki ma na biurku nowy sondaż z wynikami jak marzenie. Fot. Shutterstock.com

Spłynęły wyniki najnowszego sondażu zaufania do polityków. Wynika z nich, że Karol Nawrocki wciąż może cieszyć się swoją pozycją lidera. Ale to nie jedyny powód do radości dla prezydenta, bo od Radosława Sikorskiego, plasującego się na drugim miejscu, dzieli go aż 9 punktów procentowych. Dla Pałacu Prezydenckiego oznacza to jeszcze spory zapas kredytu zaufania.

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Zgodnie z najnowszym, październikowym sondażem CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się niezmiennie od września prezydent Karol Nawrocki. Głowie państwa ufa obecnie ponad połowa ankietowanych, czyli 53 proc. Taki sam wynik osiągnął on we wrześniu. Nieufność wyraziło z kolei 34 proc. (spadek o 1 p.p. od ubiegłego miesiąca). 9 proc. badanych deklaruje natomiast obojętność.

Którym politykom Polacy ufają najbardziej?

Na drugim miejscu plasuje się szef MSZ Radosław Sikorski. Zaufanie do niego deklaruje 44 proc. badanych (wzrost o 1 p.p. od września), a nie ufa mu 32 proc. (spadek o 3 p.p.). Obojętność wyraża 12 proc. ankietowanych. Choć jego wyniki są minimalnie lepsze od wrześniowych, to od Nawrockiego wciąż dzieli go spora przepaść 9 punktów procentowych. Podium zamyka szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, choć jeszcze niedawno sondaż CBOS słodził Kosiniakowi-Kamyszowi jak nigdy, a do tronu brakowało mu 7 p.p. Ufa mu 42 proc. badanych (spadek o 3 p.p.), natomiast nie ufa 32 proc. (wzrost o 2 p.p.). Z kolei 14 proc. ankietowanych jest wobec niego obojętnych. Co ciekawe, zarówno ministra spraw zagranicznych, jak i obrony narodowej nie zna po 8 proc. badanych.

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Tuż za czołową trójką uplasował się premier Donald Tusk, który zebrał 36 proc. pozytywnych odpowiedzi (spadek o 1 pkt proc.). Dla szefa rządu to jednak mało optymistyczne wieści, bo w jego ocenach niezmiennie przeważają negatywne noty – nieufność zadeklarowało aż 51 proc. respondentów (wynik bez zmian). Czy sytuację poprawią ogłoszone już po badaniu zmiany 800 plus Tuska, pokażą kolejne sondaże.

Piąte miejsce w zestawieniu należy z kolei do wiceszefa KO i prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego. Tutaj 35 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "ufam", co oznacza odczuwalny spadek o 4 pkt proc. w stosunku do września. Brak zaufania wyraziło wobec niego 45 proc. badanych (wynik utrzymał się na tym samym poziomie).

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Zaraz za pierwszą piątką znalazł się współlider Konfederacji Krzysztof Bosak. W jego przypadku sympatie i antypatie rozkładają się niemal po równo – zaufaniem obdarza go 34 proc. respondentów (w dół o 3 pkt proc.), a nie ufa mu 33 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). W pierwszej dziesiątce najbardziej zaufanych polityków zmieścili się jeszcze: minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (ufa 29 proc., nie ufa 27 proc.), marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (ufa 29 proc.,nie ufa 37 proc.), lider partii Razem Adrian Zandberg (ufa 28 proc., nie ufa 26 proc.) oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (ufa 26 proc., nie ufa 22 proc.).

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A komu Polacy ufają najmniej? W czołówce politycy opozycji

Największym brakiem zaufania w zestawieniu (nie)cieszy się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa aż 60 proc. badanych, a ufa zaledwie 22 proc. Następnie plasuje się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun – 59 proc. ankietowanych mu nie ufa, a ufa 20 proc. Tymczasem w sondażach partyjnych Konfederacja Brauna jest o krok od podium, a jeden scenariusz dla Nawrockiego byłby ciosem. Trzecie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął były premier i obecny lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki, który zebrał 54 proc. głosów braku zaufania przy 26 proc. zaufania.