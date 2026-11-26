Majątek Suszka i wątek Rosjan. Wyszła na jaw nowe informacje. Fot. Policja / Fot. shutterstock / montaż: naTemat.pl

Nadzór nad jedną ze spółek Sylwestra Suszka przejęli Rosjanie – ustaliła "Rzeczpospolita". Zapoznano się z dokumentami i ustalono, że przez dwa i pół roku nad jednym z biznesów króla kryptowalut (po jego zaginięciu) rękę trzymała firma, w której udziały miał prawnik z kancelarii stworzonej przez byłych funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji.

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Sprawa zaginięcia w 2022 roku Sylwestra Suszka, czyli twórcy giełdy kryptowalut BitBay (późniejszej Zondacrypto), oraz to, co stało się później z jego ogromnym majątkiem, stawia wiele pytań, na które próbuje odpowiedzieć między innymi polska prokuratura i jego rodzina.

Rosjanie z nadzorem nad spółką Suszka

Pojawiają się podejrzenia, że biznesmen mógł zostać zamordowany z zimną krwią, a jego ciała pozbyto się celowo, by umożliwić przejęcie jego dorobku (o tym tropie pisaliśmy w tekście "Zabili króla kryptowalut, by przejąć jego fortunę? Nowy, wstrząsający trop w sprawie Suszka"). Tymczasem "Rzeczpospolita" przedstawiła swoje nowe ustalenia w tej sprawie. Przypomniano, że w 2019 roku Suszek zarejestrował w Luksemburgu dwie spółki: S&B Investment oraz Luxbay. To właśnie zgodę na wgląd do dokumentów tych biznesów dostała "Rz".

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Odkryto tam pewne zmiany, które miały zajść w listopadzie 2023 roku. Jak podano, Suszek został wykreślony z rejestru, a jego miejsce w zarządzie zajął Przemysław Kral (formalnie przejął stery także w Zondacrypto, a dziś – jak informowaliśmy – Kral z Zondacrypto dogaduje się z ludźmi Żurka). Dziennik ustalił także, że w podobnym czasie nadzór nad spółką Suszka (później Krala) miała przejąć firma Case and Key i to właśnie jej założycielem był Rosjanin Igor Ismagiłow oraz David Luksenburg (, który już wcześniej był związany z S&B i współdziałał z Suszkiem).

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Co więcej, w marcu 2023 roku do Case and Key miał dołączyć Rashid Ismagiłow, ojciec wspomnianego Rosjanina. Dołożył do tego biznesu 100 tys. euro. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita" Ismagiłow to prawnik z kancelarii z Petersburga, którą stworzyli byli funkcjonariusze rosyjskiej FSB.

Coraz więcej Rosjan miało inwestować w spółkę

I tak w C&K mieli się pojawiać kolejni Rosjanie. Przez trzy lata ponoć zainwestowali w firmę prawie pół miliona euro. Anonimowy informator gazety z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (to nie pierwszy raz, gdy informacje ABW padają w kontekście tej sprawy – Tusk bierze się za kryptowaluty. Na głos odczytał informacje otrzymane z ABW) jest zdania, że nie był to przypadek. Taki bieg wydarzeń mógł świadczyć o tym, że chodziło o gwarancję pilnowania rosyjskich interesów.

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– To kancelaria rosyjskich służb i aparatu tamtejszej władzy. Jeśli jeden z partnerów wchodzi nagle do luksemburskiej spółki i ona trafia do spółki po twórcy kryptogiełdy, to nie ma w tym krzty przypadku. Powiem więcej: ten, kto wybrał ich do nadzoru spółki S&B Investment, musiał ich znać wcześniej. To wejście to gwarancja pilnowania swoich, rosyjskich interesów strategicznych – powiedział "Rz" wysoko postawiony funkcjonariusz ABW.