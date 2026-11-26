Burza po materiale TVN24 o kampanii Kierwińskiego. Sprawdzamy, jak reagują w KO Fot. Flickr.com / KPRM; naTemat.pl

Blisko 724 tys. zł miał zebrać na kampanię wyborczą w 2023 roku Marcin Kierwiński. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez 113 osób, "których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej". To ustalenia dziennikarzy "Czarno na Białym" w TVN24 na temat obecnego szefa MSWiA, które w czwartek 26 listopada wywołały polityczną burzę. Jak reagują na to w KO? Sprawdzamy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Według ustaleń dziennikarzy programu TVN24 "Czarno na Białym" na liście darczyńców, którzy w 2023 roku wsparli kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego do Sejmu, były osoby, "które – wtedy lub później – pełniły funkcje w spółkach lub instytucjach publicznych nadzorowanych przez polityków KO".

Miały one stanowić dwie trzecie darczyńców, którzy w sumie wpłacili na kampanię obecnego ministra spraw wewnętrznych prawie 724 tys. zł.

Kim były te osoby? Jak wynika z informacji reporterów TVN24, to "przede wszystkim pracownicy spółek lub instytucji z Warszawy lub województwa mazowieckiego". Ale także osoby z kadry kierowniczej instytucji samorządowych, urzędów państwowych oraz zarządzające placówkami medycznymi.

REKLAMA

TVN24 podaje kilka przykładowych instytucji. Jak dowiadujemy się to: muzea, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteka, dom kultury, urząd pracy, WORD.

Ustalenia "Czarno na Białym" ws. Marcina Kierwińskiego i kampanii wyborczej 2023

Stacja przypomina też, że KO od lat rządzi lub współrządzi w Warszawie i województwie mazowieckim, a Marcin Kierwiński jest szefem KO w Warszawie oraz sekretarzem generalnym KO, "z ogromnym wpływem na to, kogo partia rekomenduje na publiczne stanowiska".

Reporterzy "Czarno na Białym" informują też, że Marcin Kierwiński "ma wierną grupę darczyńców, bo w 2024 roku, gdy walczył o mandat europosła, znaczna część ze wspomnianych 113 osób ponownie opłaciła jego kampanię".

REKLAMA

Jak czytamy w opisie programu, zdobyli rachunek bankowy funduszu wyborczego PO z 2023 roku – "to ponad pół tysiąca stron i około czterech tysięcy przelewów na kampanię sejmową, która dała tej partii władzę".

Z ich analizy wynika zaś, że podczas kampanii wyborczej w 2023 roku Marcin Kierwiński zebrał najwięcej pieniędzy od darczyńców spośród kandydatów PO. Dla porównania reporterzy podali też inne nazwiska i kwoty. Na przykład Cezary Tomczyk zebrał 177 500 zł, a Donald Tusk – 10 675 zł.

Politycy KO o materiale "Czarno na Białym" o kulisach finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego

Reportaż programu "Czarno na Białym" – przygotowany przez Dariusza Kubika, Grzegorza Łakomskiego i Karola Dejasa – dotyczący kulis finansowania kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego, 26 listopada był od rana dostępny w Internecie w TVN24+. Został też opisany na stronie portalu stacji. Jego emisja telewizyjna w TVN24 zaplanowana jest na czwartkowy wieczór 26 listopada.

REKLAMA

Do tego czasu wywołał już lawinę komentarzy. Przypomnijmy, Łakomski i Kubik już wcześniej opisywali w programie darowizny na fundusze Szydło i Kopcińskiej od osób ze spółek Orlenu, a pytania o finansowanie kampanii Joachima Brudzińskiego skończyły się spięciem Brudzińskiego z dziennikarką TVN24.

Co na doniesienia o Marcinie Kierwińskim politycy KO?

Gdy pytamy późnym popołudniem, część polityków twierdzi, że nie widziała materiału "Czarno na Białym" o kulisach finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego. Niektórzy twierdzą, że nic o tym nawet nie czytali. Tak reaguje kilku polityków:

– Nie mogę tego skomentować, bo nie oglądałem tego materiału i nic o nim nie czytałem.

– Nie miałem czasu jeszcze obejrzeć.

– Nie oglądałem, bo byłem na...

Tu pada lista różnych wydarzeń, na których byli niektórzy parlamentarzyści. Część jednak oglądała.

"Z całą pewnością Marcin Kierwiński skomentuje ten materiał", "To jest działanie zgodne z prawem"

Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący KO, widział zapowiedź materiału "Czarno na białym", ale całości jeszcze nie oglądał. Rozmawiamy przed wieczorną emisją programu.

– Oglądałem tylko zajawki. Z całą pewnością Marcin Kierwiński skomentuje ten materiał. Na wnioski jest zbyt wcześnie. Poczekam na opinię Marcina Kierwińskiego w tej sprawie – mówi naTemat.

REKLAMA

Monika Rosa, wiceprzewodnicząca klubu KO, również widziała zajawkę materiału TVN24.

– To jest działanie zgodne z prawem. Wszystko jest transparentne. Wszystkie wpłaty były jawne. Jeśli chodzi o jawność i transparentność takich wpłat, nie mam uwag – komentuje w rozmowie z naTemat.

Być może – jak dodaje – problemem jest co innego. – Gdyby wpłaty te były ujawniane nie po kampanii wyborczej, ale na przykład w trakcie, na bieżąco, wtedy każdy by wiedział, kto wpłaca na kampanię danego polityka. Być może trzeba iść w kierunku przyspieszenia informacji na ten temat – mówi.

REKLAMA

Czy jest więc afera, czy nie? – To raczej kwestia dyskusji na temat finansowania partii. Na każdą partię wpłacane są pieniądze. Taki mamy system – odpowiada Monika Rosa.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec tak z kolei skomentował sprawę w programie "News Michalskiego" w TVN24+: – To jest legalny i w pełni uczciwy, transparentny system finansowania polityki w Polsce. Tak mamy zbudowany system w Polsce.

Dalsza część artykułu poniżej.

Czy 700 tys. zł na kampanię wyborczą to bardzo dużo?

Pytamy polityków KO z różnych regionów Polski o kwotę ponad 700 tys. zł. Niektórzy sami przyznają, że na kampanię wyborczą dla pojedynczego posła to bardzo duża kwota. Mówią, że z reguły limity są dużo niższe. Ale przypuszczają, że w tym przypadku pieniądze szły na kampanię całej partii, a nie indywidualną Kierwińskiego.

REKLAMA

Taką opinię słyszymy od kilku osób:

– 700 tys. zł? To bardzo dużo pieniędzy. Na ogół limity na pojedynczego posła są niższe, rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Myślę, że te pieniądze szły na kampanię całej partii.

– Jeśli chodzi o jednego kandydata to jest to bardzo duża kwota. Ale w ramach wydatków całej partii na całą kampanię nie jest to kwota totalna.

– Nie wierzę, że Marcin Kierwiński potrzebował tych pieniędzy na swoją indywidualną kampanię. Wydaje mi się, że jako sekretarz generalny odczuwał odpowiedzialność i ciężar za przeprowadzenie całej kampanii KO i te pieniądze poszły na kampanię partii.

REKLAMA

Jeden z polityków dodaje, że to jest do sprawdzenia.

Konfederacja kieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie szefa MSWiA

Pierwsze polityczne reakcje na materiał TVN24 już są.

– Kierwiński do dymisji! Jak się patrzy na materiał TVN24, to ciśnie się na usta pytanie: czym to się różni od patologii PiS-u? Wzywamy do dymisji Marcina Kierwińskiego. Jeśli będzie dalej ministrem, to znaczy, że premier podpisze się pod tymi praktykami – mówił na konferencji w Sejmie Adrian Zandberg, autor hasła "ośmiornica Kierwińskiego".

Z kolei Michał Wawer z Konfederacji, jak podaje PAP, zapowiedział: – Konfederacja kieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

REKLAMA

– Michał Wawer niech może się zajmie panem Wiplerem i Zondacrypto oraz lobbystycznymi działaniami w Konfederacji – reaguje Monika Rosa, nawiązując do wątku Przemysława Wiplera w śledztwie dotyczącym Zondacrypto.

Jak z kolei podaje Interia, jeden z ministrów powiedział jej o ustaleniach TVN24, że to "mocny strzał z zaskakującego kierunku" i że "PiS się cieszy, a TVN gra symetrystycznie".

Czy to zaskoczenie, że materiał przygotował TVN24?