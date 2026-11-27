Media: Karol Nawrocki bliski weta nowych progów PIT. Fot. Shutterstock / EUS-Nachrichten

Zbliża się ostateczny termin decyzji Karola Nawrockiego w sprawie rządowej ustawy zmieniającej progi podatkowe PIT na 2027 rok. Według doniesień medialnych prezydent rozważa weto. Wygląda na to, że taki ruch może uruchomić kreatywność gabinetu Donalda Tuska, który już wcześniej pokazał, że w kluczowych sprawach potrafi skutecznie obchodzić prezydencki sprzeciw.

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Ustawa o zmianach w progach podatkowych stoi pod znakiem zapytania. Prezydent ma zaledwie pięć dni na podpisanie aktu, który może mieć kluczowe znaczenie dla stawek PIT Polaków w 2027 roku.

Projekt przeszedł przez Sejm i z pewnymi wątpliwościami przez Senat (mimo sprzeciwu Konfederacji i PiS). Mimo to strona prezydencka ma wobec niego negatywny stosunek. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Onetu, weto ze strony Karola Nawrockiego jest bardzo prawdopodobne. Wynika to przede wszystkim z krytyki, jaką wobec ustawy kieruje otoczenie prezydenta.

Problemem jest też to, że prezydent ma swój własny projekt podniesienia progu PIT do 140 tys. zł bez progów pośrednich. Zaakceptowanie propozycji rządowej sprawia, że jego pomysł znacząco straci na znaczeniu. Z drugiej strony weto może okazać się nieskuteczne, a sam fakt użycia go wobec ustawy zmniejszającej podatki osobom, które rozliczają się z podatku dochodowego, może spotkać się z negatywnym odbiorem opinii publicznej.

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Dlaczego blokada może być nieskuteczna? Andrzej Domański w wywiadzie dla "Faktu" wspominał, że w sytuacji, gdy prezydent "stanie po stronie wielkich korporacji" konieczne będzie sięgnięcie po "plan B". Mógłby to być kolejny raz, kiedy strona rządowa znajdzie sposób na obejście prezydenckiego sprzeciwu, jak to miało miejsce w przypadku SAFE.

W sierpniu Donald Tusk zapowiedział rewolucję podatkową

Sprawa dotyczy zapowiedzi z 19 sierpnia 2026 roku. Wówczas premier w towarzystwie ministra finansów postanowili zapowiedzieć plan, który ma "ulżyć rosnącej klasie średniej". Według premiera to właśnie klasa średnia zmaga się obecnie z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi.

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Plan obejmuje więc podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 130 tys. zł. Zamiast podniesienia tego pułapu jeszcze bardziej, wprowadzony zostaje pośredni, trzeci próg 24 proc. Taką stawkę podatku zapłacą osoby, które zarabiają od 130 tys. do 150 tys. zł.

Nie ma nic za darmo. Jednocześnie podatek CIT dla największych podmiotów, tj. osiągających największe przychody, zostanie podniesiony z 19 proc. do 22 proc., a do 5 proc. zwiększona ma zostać danina solidarnościowa. Do tej pory wynosiła ona 4 proc. od nadwyżki powyżej 1 miliona złotych dochodu.

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Podwyżka CIT dotyczy podmiotów przekraczających 50 milionów euro przychodu (200 milionów złotych) oraz grup kapitałowych. – Chcemy, aby największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, w sensie rocznym, zarabiają ponad milion złotych, żeby to oni przejęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu – deklarował w trakcie prezentacji nowego pomysłu premier.

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W sprawie jest jeszcze jeden wątek, o którym łatwo zapomnieć

Prezydenckie weta i stosunek rządu do podatków nie są bez znaczenia dla firm ratingowych. Choć Andrzej Domański zapowiadał, że zmiana progów nie powinna wpłynąć na oceny wiarygodności finansowej Polski, bo zyski wynikające z podniesienia podatków CIT i daniny solidarnościowej balansują obniżone wpływy do skarbu państwa wynikające z reformy, agencje bacznie obserwują polską politykę.

Agencja Fitch bezpośrednio opisała konflikt prezydent kontra rząd, kiedy w sierpniu tego roku nadawała Polsce notę A- z perspektywą negatywną. Fitch ocenia, że zdolność władz do wprowadzania podatków i ograniczania wysokich deficytów fiskalnych jest w tej chwili ograniczona.

Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypadku firmy ratingowej S&P, która obniżyła perspektywę dla Polski. Agencja w raporcie stawia tezę, że "Rząd premiera Donalda Tuska napotyka trudności w realizacji swoich projektów legislacyjnych i planów konsolidacji fiskalnej, co wynika z prawa weta przysługującego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu – politycznie związanemu z opozycyjnym ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – oraz braku większości trzech piątych głosów w parlamencie, niezbędnej do odrzucenia prezydenckiego weta", ale zwraca również uwagę na konflikty partyjne, spory o miejsce Polski w UE, chaos wokół TK czy głęboką polaryzację sceny politycznej i niewielką szansę na poprawę sytuacji fiskalnej w związku z wyborami.