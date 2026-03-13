Niemcy krytykują weto Karola Nawrockiego ws. SAFE. Shutterstock.com/EUS-Nachrichten

O wecie Karola Nawrockiego ws. ustawy o SAFE huczą nie tylko polskie, ale i międzynarodowe media. Komentarze niemieckich dziennikarzy nie pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, jak za naszą zachodnią granicą oceniana jest ta decyzja. Ale prawicę drażnią te komentarze.

REKLAMA

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – ogłosił w czwartkowy (12 marca) wieczór prezydent Karol Nawrocki, a jego weto wyznaczyło nowy kierunek rozmów w polskiej polityce. Sprawę szybko opisały także zagraniczne media.

Niemcy jednoznacznie oceniają weto Nawrockiego ws. SAFE

Duże niemieckie media jednogłośnie oceniają decyzję Nawrockiego. "Prezydent Polski zablokował miliardy euro unijnej pomocy dla swojego kraju" – pisze Welt.de i podaje, że Polska "mogłaby otrzymać miliardy z Brukseli na broń – ale prezydent hamuje".

REKLAMA

Serwis przypomina, że od 2025 roku (po wyborach prezydenckich) "ważny członek UE i NATO nie przemawia już jednym głosem w kwestiach strategicznych". Dziennikarze serwisu tłumaczą też przyczynę, pisząc, że "prezydent, wspierany przez prawicowo-konserwatywną opozycję PiS, i premier Tusk pochodzą z przeciwstawnych obozów politycznych".

"Walka o władzę w kraju: prezydent Polski blokuje pożyczki UE na zbrojenia" – grzmi nagłówek serwisu Berliner Zeitung. "Nawrocki jest blisko związany z prawicowym obozem nacjonalistycznym, na którego czele stoi Prawo i Sprawiedliwość (PiS)" – piszą dalej dziennikarze medium i przypominają, że SAFE krytykują m.in. Jarosław Kaczyński, ale także ambasadorzy USA przy UE i NATO, Andrew Puzder i Matthew Whitaker, którzy w artykule opublikowanym w serwisie Politico ostrzegali, że europejskie programy zbrojeniowe mogą "ograniczyć konkurencję i zaszkodzić amerykańskim firmom".

REKLAMA

"Pomimo prób przekonywania go przez rząd, prawicowo-konserwatywny prezydent Polski Karol Nawrocki blokuje udział Polski w wielomiliardowym unijnym programie obronnym SAFE" – czytany na stronie n-tv.de, a medium przypomina, że "UE chce przede wszystkim pomóc Polsce w znacznych inwestycjach w wojsko".

Dziennikarze serwisu dalej piszą, że "prezydent, prawicowo-populistyczna była partia rządząca PiS i cała polska prawica odrzucają program". "Rzecznik Komisji Europejskiej w Brukseli powiedział, że nie chcą ingerować w polską debatę. Program musi jednak zostać wdrożony dla bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej UE" – czytamy w artykule niemieckiego n-tv.

REKLAMA

"Prezydent Polski zawetował program pożyczek UE na broń o wartości 44 mld euro" – opisuje też Politico.

Polska prawica oburzona tym, co piszą niemieckie media. Za to cieszą się na Kremlu

"Przegląd prasy zagranicznej pokazuje, kto najbardziej krytykuje Prezydenta Karola Nawrockiego za dzisiejsze weto" – pisał w czwartkowy wieczór związany z Ordo Iuris adwokat Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry.

"Media niemieckie (właścicielem @POLITICOEurope jest Axel Springer SE). Najbardziej urocze są teksty w FAZ, w których korespondent piszący kiedyś o 'współwinie Polaków za Holokaust' ubolewa, że Prezydent i opozycja wyrażają wątpliwości co do SAFE" – grzmiał w swoim wpisie na platformie X.

Ale internauci szybko wyprowadzili kontrę. W odpowiedzi na komentarze wrzucali kolejne zrzuty ekranu z rosyjskich artykułów, pokazując, że z decyzji Nawrockiego cieszą się na Kremlu. Przypomnijmy, że w piątkowy poranek jeden z nich trafił też na profil szefa MSZ Radosława Sikorskiego. "Prezydent Polski zawetował ważną ustawę o obronie kraju" – brzmiał tytuł, a polityk w swoim wpisie wymownie pytał: "Zadowoleni z siebie, Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński?".