Tusk musiał się tłumaczyć za Kierwińskiego. Fot. YouTube / Kancelaria Premiera

Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli był pytany o doniesienia w sprawie wpłat na kampanię szefa MSWiA, które wywołały ostatnio kontrowersje. Premier musiał świecić oczami i tłumaczyć się za Marcina Kierwińskiego.

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Blisko 724 tys. zł miał zebrać na kampanię wyborczą w 2023 roku Marcin Kierwiński. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez 113 osób, "których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej". To ustalenia dziennikarzy "Czarno na Białym" w TVN24 na temat obecnego szefa MSWiA.

Materiał Dariusza Kubika, Grzegorza Łakomskiego i Karola Dejasa (dwaj pierwsi opisywali wcześniej m.in. darowizny na fundusze Szydło i Kopcińskiej) wywołał poruszenie, szczególnie wśród opozycji.

– Kierwiński do dymisji! Jak się patrzy na materiał TVN24, to ciśnie się na usta pytanie: czym to się różni od patologii PiS? Wzywamy do dymisji Marcina Kierwińskiego. Jeśli będzie dalej ministrem, to znaczy, że premier podpisze się pod tymi praktykami – grzmiał na konferencji w Sejmie Adrian Zandberg, autor hasła "ośmiornica Kierwińskiego", ukutego przy okazji afery w Szpitalu Południowym.

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– Konfederacja kieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego – zapowiedział z kolei Michał Wawer z Konfederacji.

Tusk musiał się tłumaczyć za Kierwińskiego

O aferę wokół ministra i wpłat na kampanię został zapytany Donald Tusk. Odbywało się wówczas spotkanie z dziennikarzami w Brukseli. Premier stanął w obronie ministra i zapewniał, że wie, kim jest Marcin Kierwiński.

– Trochę mnie poznaliście przez te lata i sądzę, że dość dobrze rozpoznaję ludzi i ich dobre i złe skłonności. Nie miałem nigdy żadnego powodu przypuszczać, aby Marcin Kierwiński był człowiekiem interesownym i szukał jakichś korzyści w związku z zajmowaną pozycją. Jestem nadal o tym absolutnie przekonany – przekonywał szef rządu, którego cytuje serwis 300polityka.

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– Mamy w Polsce dziwny, chociaż moim zdaniem najuczciwszy system finansowania kampanii wyborczej, bo on jest w 100 proc. transparentny (...) Powiem rzecz bardzo brutalną – jeśli chcielibyście przekupić kogoś, dać łapówkę, zapłacić za posadę albo za jakiś przywilej, to nie robilibyście tego poprzez wpłatę na kampanię wyborczą, bo te wpłaty są publicznie rejestrowane, dostępne. Każdy wie o każdej złotówce, każdy Polak może się dowiedzieć o każdej istotnej wpłacie na kampanię wyborczą. To jest publicznie dostępne. Więc tutaj możecie mi na pewno zaufać, jestem człowiekiem bardzo doświadczonym w tych kwestiach – tłumaczył Tusk.

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Na koniec miał też jednak wspomnieć – cytowany przez gazetę.pl –, że "gdyby miało się okazać w najbliższych dniach czy tygodniach, że ktoś wpłaca na kampanię tego czy innego polityka w Koalicji Obywatelskiej (w zamian za posadę/pracę – przyp. red.), niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście on kończy współpracę". Podkreślił, że w tym momencie jednak nie ma "żadnego powodu, aby stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego".

KO reaguje na materiał ws. Kierwińskiego

Dziennikarka naTemat Katarzyna Zuchowicz rozmawiała ostatnio z politykami KO o materiale "Czarno na Białym". Niektórzy ucinali temat, mówiąc, że nie oglądali, a inni nie widzieli w tym nic złego.

Na przykład Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący KO, w chwili rozmowy z dziennikarką był po obejrzeniu tylko zapowiedzi. – Oglądałem tylko zajawki. Z całą pewnością Marcin Kierwiński skomentuje ten materiał. Na wnioski jest zbyt wcześnie. Poczekam na opinię Marcina Kierwińskiego w tej sprawie – mówił naTemat.