Złożył zawiadomienie na bohatera z Krakowa. Kierwiński reaguje. Fot. MSWiA

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie policjanta, który zatrzymał sprawcę strzelaniny w Krakowie. Autor pisma zakwestionował użycie broni przez funkcjonariuszy. Na doniesienie ostro zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

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Zawiadomienie dotyczy policjanta z Bielska-Białej Jakuba Kulika, który wraz z partnerem z patrolu, Arturem, zatrzymał napastnika podczas sobotniej strzelaniny w centrum Krakowa. Jak ustalił Onet, pismo złożył Polak mieszkający na stałe w Londynie

Ostra reakcja szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego na doniesienie do prokuratury

Dziennikarze portalu ustalili, że dane autora zawiadomienia pokrywają się z informacjami dotyczącymi mężczyzny poszukiwanego przez polską policję. Zgadza się jego imię i nazwisko, a także data oraz miejsce urodzenia. Poszukiwania mają związek m.in. z podejrzeniem oszustwa, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz kierowania gróźb karalnych.

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Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W mediach społecznościowych zdecydowanie stanął po stronie rannych policjantów w Krakowie.

– Do człowieka, który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak ci, których Pan bezpodstawnie oskarża. Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni – napisał szef MSWiA.

Policjantów poparł również wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Podczas piątkowego briefingu prasowego zapowiedział, że władze będą ich bronić przed zarzutami dotyczącymi interwencji wobec sprawcy zamachu w Krakowie.

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– To są nasi bohaterowie i my naszych bohaterów będziemy bronić. Jeżeli ktokolwiek będzie to bohaterstwo kwestionował, spotka się to z jawnym i twardym odporem z naszej strony – podkreślił.

Prokuratura nie dopatrzyła się podstaw do wszczęcia postępowania

Krakowska prokuratura przekazała, że przed otrzymaniem zawiadomienia nie prowadziła postępowania z urzędu w sprawie działań policjantów. Śledczy nie znaleźli podstaw, by podejrzewać, że podczas interwencji doszło do przestępstwa.

– Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy – powiedział Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik wydziału prowadzącego śledztwo ws. zamachu w Krakowie.

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Jak zaznaczył, wcześniejsza analiza działań funkcjonariuszy nie dała podstaw do wszczęcia postępowania. – Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji – podkreślił Stasielak.