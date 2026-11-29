Czy zbrodnia połaniecka wydarzyłaby się dzisiaj? Jan Holoubek nie ma wątpliwości. Fot. materiały prasowe / HBO Max; montaż: naTemat

W Wigilię 1976 roku, po pasterce w Połańcu, na drodze do Zrębina zginęli 18-letnia Krystyna Łukaszek, która była w ciąży, jej mąż Stanisław i jej 12-letni brat Mieczysław. Zbrodnię widziało ponad trzydzieści osób i (prawie) wszystkie milczały. Jan Holoubek, twórca "Rojsta", "Wielkiej wody" i "Heweliusza", opowiada tę historię w serialu HBO Max "Wśród nocnej ciszy", opartym na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Rozmawiamy o religii używanej jako narzędzie, o zmowie milczenia i o tym, jak zwyczajni ludzie stają się zdolni do zabójstwa.

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We "Wśród nocnej ciszy" bardzo ważna jest religia. Bohaterowie są głęboko wierzący, a mimo to czynią zło. Co było dla Pana ważniejsze: sam ten paradoks czy mechanizm, który pozwala łączyć wiarę z hipokryzją?

Na pewno bardziej interesuje mnie mechanizm niż wygłaszanie tez na ten temat. Religię można wykorzystać w dobrych albo w złych celach. Dzieje się tak na całym świecie i w różnych wyznaniach: religia służy złym ludziom do czynienia zła. Ten mechanizm jest interesujący, znamienny i absolutnie aktualny. To nie jest tak, że skoro wydarzyło się to w latach 70., to minęło. Dzieje się tak cały czas. Mamy w Polsce liderów, którzy sączą ludziom do uszu zło i nienawiść, a Boga mają na ustach.

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Mam wrażenie, że to trochę polska cecha. Oczywiście zjawisko jest uniwersalne, ale ten papież na ustach, Bóg na ustach i jednocześnie wyrządzanie ludziom krzywdy…

Nie nazwałbym tego typowo polską cechą. Ta historia mogłaby wydarzyć się wszędzie. Jak już powiedziałem, w każdym wyznaniu ludzie robią sobie nawzajem straszne rzeczy i wykorzystują religię instrumentalnie.

W serialu ważna jest nie tylko sama zbrodnia, ale też zmowa milczenia. Co Pana zdaniem sprawia, że ludzie milczą? Lojalność wobec swoich, przekonanie, że na swoich się nie donosi, czy strach?

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Myślę, że w największym stopniu strach. I poczucie winy: świadomość, że wzięło się w czymś udział, która dociera do nich z opóźnieniem. Że uczestniczyli w czymś złym, zrobili coś strasznego. Dlatego milczą, licząc na to, że sprawa się nie wyda.

Ale chyba działa też przekonanie, że wobec własnej społeczności trzeba być lojalnym?

Pewnie ten czynnik też odgrywa rolę. Ale – jak mówię – myślę, że najmocniej zadziałał tu po prostu strach. Strach przed liderem i strach przed zemstą za ujawnienie prawdy.

Czy coś takiego mogłoby się wydarzyć dzisiaj?

Tak, mogłoby. W mniejszej albo większej skali – może się wydarzyć. Ulegamy złym liderom, złym ludziom i to się niestety nigdy nie zmieni, bo ludzie nie uczą się na swoich błędach. Przychodzi nowe pokolenie i popełnia te same błędy, które popełnili rodzice i dziadkowie.

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Czyli moglibyśmy zrobić dokładnie to samo. Nie uczymy się na historii.

Chciałbym, żebyśmy się uczyli, ale przecież widzimy, co się dzieje. Tuż za naszą granicą toczy się wojna, w której używa się tych samych argumentów, jakich nazistowskie Niemcy używały wobec innych narodów. Rosjanie nagle mówią, że Ukraińcy nie są narodem, że nie zasługują na własne państwo i tak dalej. Te mechanizmy są takie same.

Najpierw trzeba kogoś umniejszyć, sprowadzić do roli podczłowieka. A kiedy to już działa, kiedy te słowa wleją się ludziom do głów, ludzie robią rzeczy straszne. Dzieje się to zarówno na wielką skalę, jak podczas wojny, jak i na bardzo małą, lokalną – tak jak w historii, którą opowiadamy w serialu.

W "Heweliuszu" wrócił Pan do katastrofy, o której wielu Polaków zapomniało. Mam wrażenie, że o zbrodni połanieckiej również. Też Pan to tak odbiera?

Na pewno. Sam niewiele wiedziałem o tej sprawie. Słyszałem, że kiedyś coś takiego się zdarzyło, ale rzeczywiście nie jest to wydarzenie, które mocno zapisało się w szerokiej świadomości społecznej. Myślę, że dzięki serialowi przypomnimy o nim ludziom i wiele osób sięgnie po reportaż Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Zresztą chyba już się to dzieje – ludzie interesują się tym, co naprawdę się wtedy wydarzyło.

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"Wśród nocnej ciszy" nie jest jednak wierną rekonstrukcją faktów, raczej inspiracją – zmienione są nawet imiona i nazwiska. Gdzie przebiega dla Pana granica między opowiadaniem prawdziwej historii a interpretacją artystyczną, która też jest tu bardzo ważna?

Tę granicę trudno opisać. Opowiadanie historii opartych na prawdziwych wydarzeniach to zawsze spacer po linie. Trzeba bardzo uważnie balansować między tym, co jako artyści chcemy powiedzieć, a tym, żeby nie przekroczyć pewnych granic i nie skrzywdzić osób, które na to nie zasłużyły.

Moim wyznacznikiem, azymutem, który trzyma mnie w ryzach, jest pamięć o ofiarach. Zrobiłem ten serial dla ofiar tej zbrodni oraz dla ich matki i ojca. To oni są tak naprawdę tematem tej opowieści i chciałem złożyć im hołd. Kiedy ma się taki cel, jakoś udaje się tę historię opowiedzieć.

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Zgodzi się pan, że "Wśród nocnej ciszy" to opowieść o banalności zła?

W pewnym sensie tak, choć nie wiem, czy zło jest aż tak banalne. Powód bywa banalny, owszem. Ale mnie bardziej interesuje proces, w którym ludzie ulegają namowie, pokusie. Bardzo lubię słowo "pokuszenie" – opowiadamy właśnie o pokuszeniu.