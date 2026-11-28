Jesteśmy tłustym kąskiem dla rosyjskich służb. Chcą, by Polska spłynęła krwią Fot. Azovsky / Shutterstock

Rosyjskie służby i ich najemnicy coraz częściej sięgają po bardziej zaawansowane metody, w tym improwizowane ładunki wybuchowe z zapalnikami czasowymi i zdalnymi. Polska – obok Niemiec – znajduje się na szczycie listy państw narażonych na uderzenia w infrastrukturę krytyczną. I ludzi, bo Rosjanie otwarcie planują rozlew krwi.

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Nowy raport IISS o rosyjskiej kampanii dywersyjnej w Europie otwiera eksplozja na torach w Mice z listopada 2025 roku. To nie przypadek. Polska i Niemcy to najbardziej łakome kąski dla siepaczy Putina. W ciągu 12 miesięcy do września 2026 roku liczba incydentów sabotażowych wzrosła o 16 proc., a wykorzystanie podpaleń i materiałów wybuchowych niemal się podwoiło.

Torowiska pod lupą, ładunki wybuchowe w grze. Raport IISS o celach Kremla wobec Polski i Europy

Brytyjski International Institute for Strategic Studies (IISS) opublikował w listopadzie 2026 roku raport "Russia's Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios" (autorstwa Charliego Edwardsa, Toma Fielda i Zoe Lambert), analizujący niekonwencjonalną wojnę prowadzoną przez Rosję przeciwko państwom europejskim oraz kreślący cztery scenariusze na okres do 2029 roku.

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Już na okładce i w otwarciu streszczenia wykonawczego pojawia się wyraźny polski akcent: fotografia śledczych badających tory kolejowe uszkodzone w wyniku eksplozji w Mice w Polsce po akcie sabotażu z połowy listopada 2025 roku. Pamiętamy, że wybuch na torach słyszeli kilka kilometrów dalej mieszkańcy okolicznych wsi.

Autorzy opracowania nie mają wątpliwości, że Polska – obok Niemiec – znajduje się na czele państw najbardziej narażonych na rosyjskie operacje dywersyjne. Powodem jest strategiczna rola obu krajów w transporcie, logistyce i przemyśle obronnym, które podtrzymują wsparcie dla Ukrainy.

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Co dokładnie raport IISS mówi o Polsce?

Polska pojawia się w kilku kluczowych miejscach materiału, zawsze w kontekście priorytetów Kremla oraz ciężaru utrzymania łańcuchów dostaw. Eksperci IISS oceniają jako wysoce prawdopodobne, że Polska i Niemcy pozostaną najczęściej atakowanymi państwami, ponieważ ich sieci transportowe, logistyczne i przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla zaopatrywania Ukrainy.

Raport wskazuje, że dotychczasowe podejście państw europejskich polega na reagowaniu na kolejne incydenty osobno, bez wyraźnie wyznaczonych "czerwonych linii". Autorzy zwracają uwagę na potrzebę podziału odpowiedzialności za ochronę szlaków zaopatrzeniowych dla Ukrainy poza Niemcami i Polską, co pośrednio podkreśla, jak mocno oba te państwa są dziś obciążone.

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Podpalenia, ładunki wybuchowe i rosnące ryzyko ofiar

Według danych i ocen zawartych w opracowaniu IISS rosyjskie służby wywiadowcze (RIS) oraz ich sieci pośredników i wykonawców działają falami, skupiając się na strategicznych państwach i sektorach, poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Najbardziej niepokojące ustalenia dotyczą skali i charakteru ataków.

W okresie od października 2025 roku do września 2026 roku uderzenia w infrastrukturę krytyczną – zwłaszcza wojskowo-przemysłową i transportową – odpowiadały za ponad połowę odnotowanych incydentów. W Polsce służby badały m.in. wątek dywersji przy pożarze, o którym pisał INNPoland – pożar w WB Electronics dotknął jednego z filarów polskiej zbrojeniówki.

W ciągu 12 miesięcy do września 2026 roku liczba incydentów sabotażowych wzrosła o 16 proc., mimo że ogólna rejestrowana aktywność w innych obszarach spadła. Wykorzystanie podpaleń oraz materiałów wybuchowych w tym samym okresie niemal się podwoiło. Do tego dochodzi jeszcze 5 prób zamachów na życie wrogów Kremla.

Choć większość zadań nadal realizują słabo przeszkoleni rekruci i wykonawcy, wyłania się także półprofesjonalna grupa stosująca bardziej złożone środki, w tym improwizowane urządzenia wybuchowe z zapalnikami czasowymi i zdalnymi. W sprawie Miki prokuratura ujawniła tożsamość sabotażystów z torów – to dwaj obywatele Ukrainy działający na zlecenie rosyjskich służb, którzy zbiegli na Białoruś.

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Dlaczego dotychczasowe reakcje nie wystarczają?

Autorzy raportu zwracają uwagę na paradoks obecnej sytuacji. Z jednej strony rosyjska kampania nie osiągnęła swojego głównego celu strategicznego: wsparcie dla Ukrainy trwa, a wydatki obronne w Europie wrosły o 12,6 proc. w 2025 roku, wobec 3-procentowego wzrostu po stronie Rosji. NATO wzmocniło nadzór nad Bałtykiem i wschodnią przestrzenią powietrzną, a Unia Europejska przyjęła mapę drogową gotowości obronnej oraz strategię unii gotowości.

Z kolei wydalanie dyplomatów, zamykanie konsulatów czy zatrzymywanie wykonawców pomagają rozbijać poszczególne ogniwa i ograniczać skutki ataków. Po sabotażu w Mice pytano wręcz, czy Polska zerwie stosunki dyplomatyczne z Rosją.

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Z drugiej jednak strony eksperci IISS oceniają, że te kroki nie zmieniły kalkulacji Kremla. Zatrzymywanie jednorazowych wykonawców nie powstrzymuje rosyjskich służb, które kierują operacjami zza kulis, a obawa przed eskalacją sprawia, że rządy – mimo incydentów m.in. w Polsce, Estonii, na Litwie czy w Rumunii – nie formułują wspólnych "czerwonych linii".

Według badaczy z IISS przestrzeń na błąd lub nieprzewidziany zbieg okoliczności staje się coraz węższa. Pojedynczy atak, który doprowadziłby do ofiar śmiertelnych lub długotrwałego przerwania szlaków zaopatrzeniowych, mógłby wywołać gwałtowną presję na odwet i obnażyć podziały między europejskimi stolicami. Dlatego kluczowym wyzwaniem do 2029 roku jest przejście od doraźnego gaszenia pożarów do wspólnej strategii NATO i UE, która uderzy w same służby stojące za sabotażem i realnie podzieli ciężar ochrony kluczowej infrastruktury – w tym tej znajdującej się w Polsce. Już rok temu część ekspertów przekonywała, że powinniśmy wejść w tryb przedwojenny.