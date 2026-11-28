W schronisku nad Morskim Okiem rozpylono gaz na niedźwiedzie Fot. Shutterstock

W schronisku nad Morskim Okiem doszło do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieznany sprawca rozpylił w jadalni, gdzie nie brakowało gości, gaz na niedźwiedzie, czyli silnie drażniącą substancję, która w skrajnych sytuacjach może zagrozić życiu człowieka. Na incydent zareagowano w samą porę. "Karygodne zachowanie" – stwierdziło kierownictwo bazy górskiej.

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W Tatrzańskim Parku Narodowym względnie często dochodzi do incydentów, które odbijają się szerokim echem w mediach społecznościowych (np. ostatnio turysta siłował się z jeleniem). Do zdarzenia nad Morskim Okiem z udziałem substancji drażniącej doszło w piątek (27 listopada) we wczesnych godzinach popołudniowych. Schronisko PTTK Morskie Oko określiło zachowanie osoby stojącej za groźną sytuacją mianem "beznadziejnie nieodpowiedzialnej".

Niebezpieczna sytuacja w schronisku nad Morskim Okiem. Rozpylono prawdopodobnie gaz na niedźwiedzie

"Przy pełnej jadalni został rozpylony prawdopodobnie gaz odstraszający niedźwiedzie! Pomieszczenia natychmiast zostały wywietrzone, goście wyszli na zewnątrz i z tego, co wiemy, nic nikomu się nie stało. Na szczęście" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilu obiektu turystycznego w Tatrach.

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Załoga schroniska podkreśliła, że przejrzała materiały z kamer monitoringu, jednak nie zdołała znaleźć winnego niebezpiecznego zajścia. "Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, na przykład w przypadku astmy kogoś z odwiedzających. [...] Bardzo was wszystkich przepraszamy, to pierwsza taka u nas sytuacja. A tej 'osoby' nie pozdrawiamy i nie życzymy najlepszego, karma wraca" – dodano w oświadczeniu.

Pod wpisem Schroniska PTTK Morskie Oko znajdziemy komentarze, w których jedni krytykują turystów zabierających na szlak gaz pieprzowy na wypadek ataku niedźwiedzia w Tatrach, a drudzy zarzucają kierownictwu ośrodka sianie nienawiści. "Po co ludzie biorą ten gaz pieprzowy w góry, skoro, a: nie wiedzą, jak go użyć; b: wystarczy wiedza przyrodnicza, aby wiedzieć, jak zachować się w przypadku spotkania niedźwiedzia"; "To ja nie pozdrawiam kierownictwa i załogi schroniska, którzy sieją ferment [...], mimo dowodów z kamer na to, że nikt gazu nie rozpylił, tylko doszło do nieszczęśliwego, niekontrolowanego rozszczelnienia pojemnika w czyimś ekwipunku" – widzimy wśród wypowiedzi internautów.

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Morskie Oko widziało już niejeden turystyczny wybryk. Swego czasu urządzono tam dyskotekę

Przypomnijmy, że Morskie Oko to jedno z popularniejszych miejsc pod Zakopanem, które przyciąga odwiedzających z różnych krajów, a w szczycie sezonu nierzadko dochodzi wręcz do paraliżu na trasie prowadzącej do słynnego jeziora w Tatrach. Niedawno (pod koniec października tego roku) oliwy do ognia dolał post opublikowany na popularnym profilu @tatry_official na Instagramie, a dokładnie nagranie przesłane przez pana Pawła. Mężczyzna uwiecznił nieodpowiedzialne zachowanie dość sporej grupy zagranicznych gości z Hiszpanii, którzy urządzili dyskotekę nad Morskim Okiem.

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