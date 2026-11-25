Pada umowa ws. koni nad Morskim Okiem. Starosta zapowiada, że wrócą od 1 grudnia i to wbrew woli TPN Fot. Naomi visuals/Shutterstock

Konie do Morskiego Oka to od lat temat, który rozgrzewa dwie strony konfliktu. Z jednej strony są górale, którzy twierdzą, że zwierzęta nie pracują ponad swoje siły. Z drugiej natomiast organizacje prozwierzęce uważają, że konie są wykorzystywane i doprowadzane do skraju wytrzymałości. Okazuje się, że wypracowany we wrześniu kompromis może lada moment paść.

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Ostatnie lata przyniosły wiele zmian nad Morskim Okiem, a w zasadzie na trasie do uwielbianego stawu. Najpierw po dużej społecznej akcji pojawiły się tam elektryczne busy. Natomiast od września zaprzęgi kursują tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Problem w tym, że ten kompromis miał być testowany przez miesiąc, a ciągnie się już od trzech. Takie naruszenie ustaleń rozjuszyło górali.

Impas nad Morskim Okiem. Konie mogą wrócić wbrew TPN i ministerstwu

Sprawa sporu o transport konny nad Morskie Oko wydawała się czysta niczym kropla wody w górskim potoku. Fiakrzy (realizujący przejazdy zaprzęgami), TPN i ministerstwo środowiska podpisali list intencyjny, który miał tę kwestię unormować. Po tym, jak zapadła ostateczna decyzja ws. koni nad Morskim Okiem, we wrześniu tego roku ruszył wielki test tego, jak może działać cały system.

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Plan wydawał się prosty. Zaprzęgi miały jeździć od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Trasa ta liczy ok. 3 km. Tam podróżnych miała czekać przesiadka do elektrycznego busa, który dojeżdżał do Polany Włosienica. I tak rzeczywiście było przez cały wrzesień, choć górale już na starcie nowej trasy do Morskiego Oka wiedzieli, że to klapa. Problem pojawił się w październiku, kiedy konie miały wrócić po testach na drogę do Włosienicy, a utknęły na Wodogrzmotach aż do listopada.

Fiakrzy znów protestują na Morskim Oku – są źli, bo nie dość, że nowa trasa przynosi o wiele mniejsze dochody, a zapełnienie wozów w drodze powrotnej trwa bardzo długo, to na dodatek doszło do złamania ustaleń listu intencyjnego. W związku z tym z pomocą starosty tatrzańskiego zapowiadają, że niezależnie od decyzji parku i ministerstwa wrócą na dawną trasę od grudnia. Dodają, że tego potrzebują m.in. turyści.

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Busów brak, koni też nie ma. Problem z transportem nad Morskie Oko

Górale i konie mogliby wrócić na trasę bez większych problemów. Ostatecznie asfaltowa droga należy do starostwa i to ono zapowiedziało, że jeżeli TPN i ministerstwo nie wrócą do ustaleń porozumienia, to konie będą kursowały drogą. Park wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nie udostępni swoich terenów w celu realizacji przejazdów. Zainteresowani stwierdzili natomiast, że w takim razie będą zawracać na drodze. To mniej bezpieczna opcja, ale w ten sposób nie złamią zasad.

– Apeluję do pani minister, żeby honorowała to, na co się z nami umówiła. To nie jest wojna, ale jest to sytuacja, w której musimy wyjść z twarzą wobec swoich mieszkańców i przedsiębiorców. Nie tak się umawialiśmy. Ja tylko żądam tego, co wtedy było ustalone – powiedział podczas konferencji prasowej starosta tatrzański Andrzej Skupień.

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– Podpisanych umów się dochowuje – dodał samorządowiec.