W Zakopanem powstaną gigantyczne termy. Podróżni od lat o nich marzyli. Bachleda Termy Kasprowy zaskoczą licznymi udogodnieniami. Fot. Unsplash/Krzysztof Kowalik

Przez lata miłośnicy ciepłych źródeł jadący do Zakopanego musieli planować dojazdy do sąsiednich miejscowości. Teraz ta sytuacja ma szansę ulec radykalnej zmianie. W stolicy Tatr ruszyła budowa obiektu o skali, jakiej w mieście jeszcze nie było.

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Na Polanie Szymoszkowej, w miejscu dawnego sezonowego kąpieliska, wznoszony jest nowoczesny, całoroczny kompleks geotermalny. Sprawdzamy, co dokładnie zaoferuje obiekt, kiedy przyjmie pierwszych gości oraz dokąd warto pojechać na baseny termalne już teraz.

Nowa całoroczna atrakcja w Zakopanem. Na takie termy turyści czekali latami

Jak donosi "Gazeta Krakowska", mimo coraz chłodniejszej, jesienno-zimowej aury prace na placu budowy nie zwalniają tempa. W głębokim wykopie powstają właśnie najniższe, podziemne kondygnacje przyszłego obiektu. Inwestycja o nazwie Bachleda Termy Kasprowy powstaje tuż obok Hotelu Bachleda Kasprowy oraz popularnego stoku narciarskiego na Polanie Szymoszkowej.

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Przez długie lata funkcjonowało tu wyłącznie odkryte kąpielisko czynne w sezonie letnim, podczas gdy w samym Zakopanem brakowało dużego, całorocznego centrum basenów geotermalnych. Nowy kompleks ma wypełnić tę lukę i stać się solidną konkurencją dla funkcjonujących już ośrodków w regionie. A ta będzie coraz większa, bo król butów buduje nową atrakcję pod Tatrami.

Dla miasta i całego Podhala oznacza to poważny rozwój. Całoroczna infrastruktura wodna i uzdrowiskowa pozwoli przyciągać gości również w spokojniejszych miesiącach, poza feriami zimowymi i wakacjami.

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Baseny na dachach i saunarium to nie wszystko. Bachleda Termy Kasprowy ma ambitne plany

Skala przedsięwzięcia robi ogromne wrażenie. Powierzchnia całego kompleksu przekroczy 47 tys. metrów kwadratowych. Z kolei szacunkowy koszt inwestycji sięga ok. 400 milionów złotych. To rekordowa inwestycja w Zakopanem. Wnętrza będą podzielone na strefy tematyczne, dzięki czemu w obiekcie odnajdą się zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby poszukujące ciszy. W części rekreacyjnej odwiedzający będą mogli skorzystać ze zjeżdżalni, brodzików i basenów ze sztuczną falą.

Osoby nastawione na regenerację skorzystają ze strefy wypoczynku wyposażonej m.in. w hydromasaże oraz wydzielonej części rehabilitacyjnej. Z kolei dla najbardziej wymagających przewidziano kameralną strefę VIP z rozbudowanym saunarium i ograniczonym dostępem.

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Co ciekawe, nie zabraknie sal fitness, bogatego zaplecza gastronomicznego oraz zewnętrznych basenów na tarasach i dachach z panoramą Tatr i Giewontu. Zastosowanie energii geotermalnej wpisuje projekt w ekologiczne trendy, a pierwsi goście mają skorzystać z kąpieli pod koniec 2028 roku.

Termy blisko Zakopanego. Te obiekty warto odwiedzić w sezonie jesień/zima 2026

Zanim nowy kompleks przyjmie pierwszych odwiedzających, turyści mogą bez problemu korzystać z rozbudowanej bazy termalnej w okolicy. Jeśli zastanawiacie się, gdzie warto pojechać na termy, sprawdźcie nasze zestawienie. W promieniu kilkunastu kilometrów od stolicy Tatr funkcjonuje kilka bardzo popularnych i sprawdzonych ośrodków:

Chochołowskie Termy (Chochołów) – największy obecnie kompleks basenowy na Podhalu. Słynie z ogromnej liczby niecek wewnętrznych i zewnętrznych, strefy leczniczej z wodą siarkową i solankową, rozbudowanego saunarium z widokiem na góry oraz licznych zjeżdżalni dla dzieci. W weekendy bywa tu bardzo tłoczno – pisaliśmy o tym w tekście " – największy obecnie kompleks basenowy na Podhalu. Słynie z ogromnej liczby niecek wewnętrznych i zewnętrznych, strefy leczniczej z wodą siarkową i solankową, rozbudowanego saunarium z widokiem na góry oraz licznych zjeżdżalni dla dzieci. W weekendy bywa tu bardzo tłoczno – pisaliśmy o tym w tekście " Zakopane: ludzie tratują się w kolejce. Nagranie krąży po sieci" Terma Bania (Białka Tatrzańska) – obiekt położony przy stoku narciarskim Kotelnica Białczańska , podzielony na Strefę Zabawy dla rodzin, cichą Strefę Relaksu oraz rozbudowane Saunarium. Więcej o okolicy piszemy w tekście " – obiekt położony przy stoku narciarskim, podzielony na Strefę Zabawy dla rodzin, cichą Strefę Relaksu oraz rozbudowane Saunarium. Więcej o okolicy piszemy w tekście " Zimowe atrakcje w Zakopanem i Białce Tatrzańskiej. Poczuj mocny klimat apres-ski" Termy Bukovina (Bukowina Tatrzańska) – kompleks z widokiem na Tatry. Oferuje kilkanaście basenów wewnętrznych i zewnętrznych wypełnionych zmineralizowaną wodą termalną oraz bogatą strefę wellness i SPA.