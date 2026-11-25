Przez lata miłośnicy ciepłych źródeł jadący do Zakopanego musieli planować dojazdy do sąsiednich miejscowości. Teraz ta sytuacja ma szansę ulec radykalnej zmianie. W stolicy Tatr ruszyła budowa obiektu o skali, jakiej w mieście jeszcze nie było.
Na Polanie Szymoszkowej, w miejscu dawnego sezonowego kąpieliska, wznoszony jest nowoczesny, całoroczny kompleks geotermalny. Sprawdzamy, co dokładnie zaoferuje obiekt, kiedy przyjmie pierwszych gości oraz dokąd warto pojechać na baseny termalne już teraz.
Nowa całoroczna atrakcja w Zakopanem. Na takie termy turyści czekali latami
Jak donosi "Gazeta Krakowska", mimo coraz chłodniejszej, jesienno-zimowej aury prace na placu budowy nie zwalniają tempa. W głębokim wykopie powstają właśnie najniższe, podziemne kondygnacje przyszłego obiektu. Inwestycja o nazwie Bachleda Termy Kasprowy powstaje tuż obok Hotelu Bachleda Kasprowy oraz popularnego stoku narciarskiego na Polanie Szymoszkowej.
Przez długie lata funkcjonowało tu wyłącznie odkryte kąpielisko czynne w sezonie letnim, podczas gdy w samym Zakopanem brakowało dużego, całorocznego centrum basenów geotermalnych. Nowy kompleks ma wypełnić tę lukę i stać się solidną konkurencją dla funkcjonujących już ośrodków w regionie. A ta będzie coraz większa, bo król butów buduje nową atrakcję pod Tatrami.
Dla miasta i całego Podhala oznacza to poważny rozwój. Całoroczna infrastruktura wodna i uzdrowiskowa pozwoli przyciągać gości również w spokojniejszych miesiącach, poza feriami zimowymi i wakacjami.
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Skala przedsięwzięcia robi ogromne wrażenie. Powierzchnia całego kompleksu przekroczy 47 tys. metrów kwadratowych. Z kolei szacunkowy koszt inwestycji sięga ok. 400 milionów złotych. To rekordowa inwestycja w Zakopanem. Wnętrza będą podzielone na strefy tematyczne, dzięki czemu w obiekcie odnajdą się zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby poszukujące ciszy. W części rekreacyjnej odwiedzający będą mogli skorzystać ze zjeżdżalni, brodzików i basenów ze sztuczną falą.
Osoby nastawione na regenerację skorzystają ze strefy wypoczynku wyposażonej m.in. w hydromasaże oraz wydzielonej części rehabilitacyjnej. Z kolei dla najbardziej wymagających przewidziano kameralną strefę VIP z rozbudowanym saunarium i ograniczonym dostępem.
Co ciekawe, nie zabraknie sal fitness, bogatego zaplecza gastronomicznego oraz zewnętrznych basenów na tarasach i dachach z panoramą Tatr i Giewontu. Zastosowanie energii geotermalnej wpisuje projekt w ekologiczne trendy, a pierwsi goście mają skorzystać z kąpieli pod koniec 2028 roku.
Termy blisko Zakopanego. Te obiekty warto odwiedzić w sezonie jesień/zima 2026
Zanim nowy kompleks przyjmie pierwszych odwiedzających, turyści mogą bez problemu korzystać z rozbudowanej bazy termalnej w okolicy. Jeśli zastanawiacie się, gdzie warto pojechać na termy, sprawdźcie nasze zestawienie. W promieniu kilkunastu kilometrów od stolicy Tatr funkcjonuje kilka bardzo popularnych i sprawdzonych ośrodków: