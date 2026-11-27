Bariery na szlaku nad Morskie Oko i list intencyjny w Zakopanem. Sześciu kluczowych partnerów podpisze list na rzecz poprawy dostępności Podhala. Fot. Unsplash/Sahil Mhapsekar

Najpopularniejszy tatrzański szlak zyska zupełnie nową jakość. Stanie się bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich miłośników górskich wędrówek. Już niebawem w stolicy polskich Tatr zapadną konkretne decyzje wobec słynnego jeziora.

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Inicjatywa "Dostępne Morskie Oko" ma pokazać, że kontakt z wysokogórską przyrodą nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla osób w pełni sprawnych. O co chodzi w tym przedsięwzięciu i czego turyści mogą spodziewać się w nadchodzących miesiącach?

Bariery na szlaku nad Morskie Oko i list intencyjny w Zakopanem

Choć asfaltowa droga prowadząca nad Morskie Oko uchodzi za jedną z najłatwiejszych technicznie tras w Tatrach, w praktyce dla wielu turystów pozostaje pełna barier utrudniających samodzielną wycieczkę.

Brak czytelnych informacji o nachyleniu poszczególnych odcinków, utrudnienia komunikacyjne, niedostosowana infrastruktura czy brak przewidywalnego wsparcia na kolejnych etapach sprawiają, że nawet pojedyncza przeszkoda potrafi popsuć cały wyjazd. Dobrze było to widać w maju, gdy z powodu remontu nastąpił paraliż na trasie do Morskiego Oka, a turyści nie przeszli nawet na własnych nogach.

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Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt "Dostępne Morskie Oko", którego inauguracja nastąpi 2 grudnia 2026 roku podczas XXVI Tatrzańskiego Forum Gospodarczego w Zakopanem. Wtedy też sześciu kluczowych partnerów podpisze list intencyjny na rzecz poprawy dostępności Podhala: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Powiat Tatrzański, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Tatrzańska Izba Gospodarcza.

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Komu pomoże projekt "Dostępne Morskie Oko" i co dokładnie się zmieni?

Nowa inicjatywa powstała z myślą o niezwykle szerokiej grupie odwiedzających, czerpiąc z doświadczeń zdobytych podczas akcji "Szerpowie Nadziei" realizowanych w latach 2023–2025. Z udogodnień skorzystają osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu i niepełnosprawnością intelektualną, osoby neuroatypowe, seniorzy, rodziny podróżujące z małymi dziećmi, a także wszyscy turyści wymagający stałego lub czasowego wsparcia oraz ich opiekunowie.

Koncepcja obejmuje cały ciąg trasy: od Palenicy Białczańskiej, przez Wodogrzmoty Mickiewicza i polanę Włosienica, aż do schroniska PTTK nad Morskim Okiem. Wyzwaniem pozostaje transport na tym odcinku, bo górale znad Morskiego Oka są wściekli, wraca kłótnia o konie, a najwięcej tracą turyści.

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Nad jakością rozwiązań czuwać będzie Rada Ekspercka ds. Dostępności złożona z naukowców i praktyków zajmujących się projektowaniem uniwersalnym, urbanistyką, audytami architektonicznymi, turystyką senioralną oraz ochroną przyrody TPN.

Celem działań jest zapewnienie spójnej dostępności cyfrowej, informacyjnej, architektonicznej i relacyjnej – od momentu planowania podróży w domu aż po bezpieczny powrót ze szlaku.

Dlaczego droga nad Morskie Oko jest tak ważna dla górskiej turystyki w Polsce?

Trasa do Morskiego Oka od dziesięcioleci pełni rolę najważniejszej bramy w polskie Tatry Wysokie. W końcu przyciąga setki tysięcy turystów rocznie ze względu na dość łagodne nachylenie oraz wyjątkową panoramę szczytów górskich. W 2025 roku nastąpił wręcz najazd turystów na Tatry, a takiego roku nie pamiętają żadni górale. Właśnie dlatego uczynienie tego odcinka w pełni przewidywalnym i bezpiecznym dla osób o zróżnicowanych potrzebach ma ogromne znaczenie praktyczne.