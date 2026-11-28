"Violetta Villas" z Sandrą Drzymalską zbiera mieszane oceny wśród widzów Fot. materiał prasowy

"Violetta Villas" z Sandrą Drzymalską w tytułowej roli wreszcie zagościła na ekranach polskich kin. Biografia legendy muzyki, która swoim sopranem koloraturowym oczarowała słuchaczy zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami, zdobywa mieszane oceny wśród widzów. Z relacji niektórych widzów wynika, że nie dotrwali oni do napisów końcowych.

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"Violetta Villas" skupia się na historii najsłynniejszej divy polskiej sceny muzycznej opowiedzianej z perspektywy jej dziecka. Przed premierą twórcy podkreślali, że chcieliby pokazać artystkę nie tylko jako ikonę, ale również kobietę uwikłaną w skomplikowane relacje rodzinne, zmagającą się z dojmującą samotnością i wysoką ceną sławy w czasach PRL-u. Przypomnijmy, że syn Violetty Villas ujawnił prawdę o matce, m.in. w głośnej książce Justyny Kopińskiej.

"Twórcy najwyraźniej chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko, co poskutkowało charakterystycznym dla biografii muzycznych chaosem i idącą z nim w parze bezcelowością. Fabuła skacze między różnymi etapami kariery Villas, w tym trzema (bądź czterema) rozdziałami z dzieciństwa Dzięcioła. Filmowi wyszłoby na dobre, gdyby pominął wiele karierowych smaczków na rzecz bardziej przyziemnego portretu dobrej, ale zagubionej kobiety" – pisałam w recenzji filmu wyreżyserowanego przez Karolinę Bielawską ("Warszawa do wzięcia").

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Film "Violetta Villas" już w kinach. Jednych wzruszył do łez, drugich zmusił do wyjścia w połowie seansu

Artystkę estradową, która występowała na scenie rewii Casino de Paris w Las Vegas i w paryskiej Olimpii, ożywiła na dużym ekranie Sandra Drzymalska, odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w serialu "Lalka" Netflixa. Gwiazda dramatu biograficznego "Simona Kossak" i dramatu wojennego "Biała odwaga" jest jednym z najjaśniejszych punktów filmu Bielawskiej. W obsadzie produkcji, która trafiła do kin 27 listopada, znaleźli się też m.in. Jowita Budnik ("Papusza"), Borys Szyc ("Wojna polsko-ruska"), Mateusz Banasiuk ("Płynące wieżowce"), Cezary Łukaszewicz ("Chłopi"), Dorota Kuduk ("Niewinne") oraz Hristo Shopov ("Karol - człowiek, który został papieżem").

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"Violetta Villas" doczekała się reakcji polskiej widowni. W mediach społecznościowych znajdziemy relacje, w których widzowie wprost nazywają tę biografię przejmującym dokumentem. "Wzruszający film pokazujący, co uzależnienie potrafi zrobić z człowiekiem"; "Film był wspaniały. Na koniec aż się popłakałam"; "Dawno nie oglądałem czegoś tak dobrego" – czytamy w komentarzach na TikToku.

W aplikacji natkniemy się również na dość gorzkie słowa. "W połowie wyszedłem. Połowy prawdy nawet nie było" – napisał jeden z internautów.

Dobę po premierze w polskich kinach "Violetta Villas" jest oceniana w serwisie Filmweb na 6/10. "Liczyłam na portret artystki, która głosem poruszyła Polskę i podbiła sceny od Paryża po Las Vegas. Obejrzałam film o dzieciństwie jej syna"; "Dłuży się potwornie, a brak synchro w śpiewie i ruchu warg na ekranie boli. Za to Drzymalska w tej roli radzi sobie bardzo dobrze"; "Film oddający klimat tamtych czasów, niezwykle poruszający" – oznajmili użytkownicy.