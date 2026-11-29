Mike Love z zespołu The Beach Boys zmarł w wieku 85 lat Fot. Adam McCullough / Shutterstock

Mike Love nie żyje. Amerykański wokalista, autor tekstów i współzałożyciel kultowego zespołu The Beach Boys zmarł w wieku 85 lat. Stał za największymi hitami kalifornijskiej kapeli i medialnymi zamieszaniami.

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Mike Love, współzałożyciel The Beach Boys i jeden z ostatnich oryginalnych członków zespołu, zmarł w sobotę wieczorem (28 listopada) w wieku 85 lat. Według oświadczenia rzeczniczki Katie Altman, muzyk odszedł w otoczeniu rodziny. Przyczyny śmierci nie podano, choć wiadomo, że od początku roku amerykański artysta zmagał się z problemami zdrowotnymi. Najpierw przeszedł zapalenie oskrzeli, później zachorował na COVID-19, a w lipcu kapela odwołała niemal 30 letnich koncertów, by wokalista mógł "naładować baterie".

Gdy w październiku Love wrócił na scenę w Cincinnati, a potem w Nashville, fani nie kryli niepokoju. Wyraźnie wychudzony muzyk z trudem występował na scenie, a po finałowym numerze potrzebował pomocy, by z niej zejść. John Stamos przyznał wówczas, że jego przyjaciel mierzy się ze zdrowotnym wyzwaniem i choć lekarze, rodzina oraz najbliższe otoczenie namawiali go do odpoczynku, on uparcie chciał koncertować. Al Jardine, z którym Love od lat był skłócony, mówił z kolei, że widok kolegi napawał go smutkiem.

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Mike Love z The Beach Boys nie żyje. Dał nam "California Girls", "Kokomo" i "Good Vibrations"

Mike Love założył The Beach Boys w 1961 roku w kalifornijskim Hawthorne razem z kuzynami Brianem, Dennisem i Carlem Wilsonami oraz szkolnym kolegą Briana, Alem Jardine'em. Jak podkreślają zagraniczne media, wokal i teksty Love'a zdefiniowały beztroski obraz Kalifornii pełnej plaż, surfingu i szybkich samochodów, który do dziś słyszymy w "California Girls", "Surfin' U.S.A." czy "I Get Around".

W 1988 roku Love był współautorem "Kokomo", piosenki z filmu "Koktajl" Roger Donaldson z Tomem Cruise'em ("Top Gun: Maverick"), która jako jedyna trafiła na szczyt kultowej listy przebojów bez udziału Briana Wilsona, uchodzącego za serce grupy. Przez 65 lat zagrał z zespołem ponad 7,5 tys. koncertów.Dalsza część artykułu poniżej.

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Love sprzeciwiał się eksperymentalnemu kierunkowi, w jakim Brian prowadził grupę w czasach "Pet Sounds" i niedokończonego "Smile". W 1993 roku pozwał kuzyna i wywalczył prawa autorskie do ponad 30 piosenek oraz 2 mln dolarów zaległych tantiem. Po kolejnych bataliach sądowych został jedynym muzykiem, który może koncertować jako The Beach Boys (uzyskał licencję na wyłączność).

Podczas wprowadzenia zespołu do Rock and Roll Hall of Fame w 1988 roku wygłosił przemówienie, w którym wbijał szpile m.in. Paulowi McCartneyowi z The Beatles, Mickowi Jaggerowi z The Rolling Stones i Bruce'owi Springsteenowi. Fani nie zapomnieli mu też tego, że miał otwarcie popierać obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

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