Afera z papieżem spadła PiS z nieba? Długoterminowo partia Kaczyńskiego nic w ten sposób nie ugra

Łukasz Grzegorczyk

K olejny tydzień żyjemy w Polsce aferą wokół Jana Pawła II. Politycy PiS ruszyli z ofensywą, by bronić nieżyjącego papieża. Co tak naprawdę partia Jarosława Kaczyńskiego może zyskać na zamieszaniu po reportażu TVN24? – Dla PiS to nawet nie jest konsolidacja wyborców, ale własnego zaplecza – mówi naTemat prof. Rafał Chwedoruk.