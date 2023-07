Musisz znać te zasady, jeśli jedziesz autem za granicę. Unikniesz wielu kłopotów

Sezon wakacyjny to szczególnie intensywny czas na drogach w całej Europie. Polacy też uwielbiają wyjeżdżać za granicę własnymi autami. Przed taką podróżą warto poznać kilka podstawowych zasad, które pozwolą uniknąć wielu kłopotów po drodze.

Przed wyjazdem autem za granicę musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Fot. 123RF / Zdjęcie seryjne

Podróż za granicę samochodem zawsze lepiej zaplanować z wyprzedzeniem. Wiadomo, zdarza się, że trafia się na przykład wyjazd służbowy i nie ma wiele czasu na przygotowania. Co innego, jeśli chodzi o wakacyjny wyjazd – wtedy na spokojnie da się wyznaczyć trasę i zadbać o drobiazgi.

W obu tych przypadkach jest jednak kilka żelaznych zasad, które po prostu trzeba sobie wziąć do serca. Nieważne, czy jedziemy za granicę na chwilę, czy w ramach dłuższej wycieczki.

Wyjazd samochodem za granicę – o czym trzeba pamiętać?

Pierwsza ważna kwestia dotyczy sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Wyjazd autem bez podstawowego przeglądu to narażanie się na niebezpieczeństwo i problemy, dlatego warto wcześniej umówić się na wizytę u mechanika.

Na co trzeba zwrócić uwagę? To przede wszystkim stan opon, wycieraczek, poziom płynów eksploatacyjnych, hamulce czy poziom oleju w silniku. Jeśli akumulator ma już swoje lata, też powinien być sprawdzony przed wyjazdem.

Wyposażenie auta na wyjazd

Kolejna sprawa to podstawowe wyposażenie auta. W samochodzie muszą znaleźć się przede wszystkim obowiązkowe elementy wyposażenia, czyli gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Za granicą zwykle dochodzą do tego apteczka i kamizelka odblaskowa, chociaż to tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy, które każdy, bez względu na przepisy powinien mieć w pojeździe. Do apteczki warto włożyć też przydatne leki.

Pojazd powinien być wyposażony zgodnie z przepisami w danym kraju. Podstawowy zestaw naprawczy i koło dojazdowe lub zapasowe to też rzeczy, bez których lepiej nie nie zaczynać nawet krótszej trasy.

Ubezpieczenie na podróż i opłaty drogowe

Nawet jeśli poruszamy się tylko w granicach państw Unii Europejskiej, dobrą opcją będzie wykupienie rozszerzonego pakietu Assistance. Poważniejsza awaria może zdarzyć się wszędzie, więc lepiej zapewnić sobie np. możliwość podstawowych napraw czy holowanie poza granicami Polski.

Ubezpieczenie da się wykupić nawet w ostatniej chwili przed podróżą. Wystarczy skorzystać z dostępnych w sieci porównywarek cen. Podróżowanie autem za granicą to także konieczność wykupienia winiet, jeśli przemieszczamy się autostradami.

Uwaga na przepisy drogowe

Za granicą lepiej nie lekceważyć miejscowych przepisów drogowych. Mandaty mogą okazać się o wiele bardziej surowe niż w Polsce, a niektóre zasady różnią się od tych obowiązujących u nas. Taryfikator mandatów to jedno, ale warto też pamiętać o mniej oczywistych kwestiach, jak korzystanie z kamer drogowych. W Polsce przepisy w tej kwestii są dość luźne, ale choćby w Austrii, nawet zapięcie wyłączonej kamery na szybie wiąże się z ryzykiem dostania ogromnego mandatu.

Jeszcze przed wyjazdem z Polski warto sprawdzić ograniczenia prędkości w miejscach, do których jedziemy. Przydatna może okazać się też tradycyjna, papierowa mapa, która w razie awarii nawigacji pomoże dojechać na miejsce.