"Będziemy rejestrować pe***ów!". Obrzydliwe słowa kandydata Konfederacji

– Będziemy rejestrować nie tylko związki, ale również pojedynczych pe***ów – tak przed laty o osobach LGBT mówił Witold Tumanowicz. To polityk Konfederacji, walczący o mandat posła z pierwszego miejsca w okręgu obejmującym Chełm.

Witold Tumanowicz z Konfederacji: Będziemy rejestrować pe***ów!. Fot. Piotr Molecki / East News

Witold Tumanowicz z Konfederacji: Będziemy rejestrować pe***ów!

Skrajnie prawicowe poglądy w Konfederacji reprezentuje nie tylko Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke. Do klubu osób o skandalicznych propozycjach programowych dołączył przedstawiciel narodowców Witold Tumanowicz.

Do mediów społecznościowych trafiło nagranie z wiecu, na którym polityk apeluje o rejestrowanie osób homoseksualnych. – Po dopuszczeniu Ruchu Narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale również pojedynczych pe***ów – powiedział.

– Tak, aby żaden z nich nie miał prawa wychowywać dziecka, być nauczycielem w szkole, ani zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak! Będziemy ich rejestrować! Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa – dodał.

Warto podkreślić, że mówimy o nie o jakimś bliżej nieokreślonym kandydacie partii do Sejmu, a o "jedynce" Konfederacji z okręgu chełmskiego. Przy obecnych sondażach, dających partii około 10 proc. poparcia, polityk ma szansę wejść do Sejmu.

W poprzednich wyborach Tumanowicz także otwierał listę w Chełmie, i uzyskał 10,5 tysiąca głosów, ocierając się o szansę na mandat. To także wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz szef sztabu wyborczego skrajnej prawicy.

Jeszcze w minionym tygodniu głośno było o Natalii Jabłońskiej – kandydatce Sławomira Mentzena do Sejmu z Gniezna. Działaczka poparła zalegalizowanie hodowli psów na mięso. Wówczas poparł ją także Dobromir Sośnierz, przekonując, że nie ma różnicy między psem a krową.

Co ciekawe, o usunięciu kobiety z list wyborczych poinformował... właśnie Witold Tumanowicz. "W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było znoszenie zakazu uboju psów na mięso" – zapewnił. Przy okazji, polityk zaapelował o to, by "zając się w kampanii ważnymi tematami".

A to wciąż nie koniec powodów do zaskoczenia. Mentzen zaprosił bowiem na listy byłą partnerkę Antka Królikowskiego i uczestniczkę "Top Model", która zasłynęła ze słów "nie chcę żydostwa i LGBT". Mowa o Samueli Torkowskiej-Górskiej.

"Mam ogromną przyjemność ogłosić swoją kandydaturę do sejmu z ramienia Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Więcej szczegółów już niedługo!" – zwróciła się do swoich obserwujących na Instagramie, prezentując się z Konradem Berkowiczem.