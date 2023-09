Zaskakujące słowa Kurka. Siatkarz wspomniał o wsparciu od "najważniejszych ludzi w państwie"

W środowe przedpołudnie (27 września) okazało się, że Polska zorganizuje mundial w 2027 roku. – Polska jest domem dla światowej siatkówki. Polacy kochają tę dyscyplinę sportu, a rok był dla nas fenomenalny – powiedział w Zakopanem premier Mateusz Morawiecki. Dobrą nowinę skomentował także Bartosz Kurek, którego wypowiedź przybrała nieco polityczny ton, zważywszy na to, że do wyborów parlamentarnych pozostało 17 dni.

– Polska jest domem dla światowej siatkówki. Polacy kochają tę dyscyplinę sportu, a rok był dla nas fenomenalny. Z tego powodu chciałbym na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki przekazać znakomitą wiadomość, którą zawdzięczamy polskim siatkarzom i siatkarkom. Mogę uroczyście ogłosić, że mistrzostwa świata w 2027 roku odbędą się w Polsce – ogłosił premier Mateusz Morawiecki cytowany przez portal tvpsport.pl.

– Polska siatkówka na najlepszej drodze do tego, by opatentować certyfikat jakości. Za granicą mówią o nas "volley-landia". Nazwy państwa nie mamy zamiaru zmieniać, ale niech tak mówią – mówił zaś dumny minister sportu i turystyki, Kamil Bortniczuk.

Kapitan polskiej kadry nie omieszkał także powiedzieć paru słów w związku z tym, że za cztery lata mundial odbędzie się u nas.

– Stoi przed wami szczęściarz. Znalazłem swoją pasję i jest nią siatkówka. Czasem mi dobrze wychodzi i jeszcze mi za to płacą, co jest super połączeniem. Ale najważniejsze, że żyję w kraju, który dba i troszczy się o mój sport. Mamy wsparcie od najważniejszych ludzi w państwie – podkreślił Bartosz Kurek.

– Te mistrzostwa świata to będzie coś pięknego dla kibiców i dla naszego kraju. Fantastyczna okazja, by zareklamować nasz kraj na arenie światowej. Postaramy się, by puchar wrócił z ziemi włoskiej do Polski już w 2027 roku – zadeklarował.

Nie da się ukryć, że słowa Kurka o "wsparciu od najważniejszych ludzi w państwie" w okresie przedwyborczej gorączki można odbierać dość jednoznacznie.

W ostatnim czasie wielu celebrytów oraz ludzi kultury, sztuki i sportu składa publiczne deklaracje, zachęcając rodaków do pójścia do urn już 15 października. W naTemat pisaliśmy m.in. o słowach Anny Muchy, Roberta Kozyry, Majki Jeżowskiej, Anny Lewandowskiej, Mateusza Damięckiego, Zofii Zborowskiej-Wrony, Katarzyny Grocholi, Moniki Richardson i innych.

Przypomnijmy, że "Kuraś", który występuje w kadrze siatkarzy od 2007 roku, to m.in. mistrz świata (2018) i mistrz Europy (2009). Atakujący Biało-Czerwonych trzykrotnie był na igrzyskach olimpijskich.

Sukcesy Polaków w siatkówce

W Polsce odbyły się dwa z trzech ostatnich turniejów mistrzostw świata w siatkówce, a dokładniej w latach 2014 oraz 2022 (wspólnie ze Słowenią).

W związku z wojną, która wybuchła w 2022 roku pomiędzy krajem sterowanym przez Putina a Ukrainą, Polska przejęła organizację mistrzostw od Rosji. Naszym siatkarzom udało się zdobyć w tych zawodach złoty i srebrny medal. W 2018 roku mistrzostwa miały miejsce we Włoszech i Bułgarii, gdzie Polacy zostali mistrzami, broniąc tytułu sprzed czterech lat.

Łącznie, drużyna Polski zdobyła pięć medali w mistrzostwach świata: trzy złote medale w latach 1974, 2014 i 2018 oraz dwa srebrne w 2006 i 2022 roku.