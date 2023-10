Tegoroczne Halloween – podobnie jak jego poprzednie edycje – wnosi do przebieranych imprez zarówno dużo nowości, jak i wiele odkurzonych perełek. Jeszcze nie tak dawno mogliśmy obserwować w kinie kostiumowy szał pod nazwą "Barbenheimer". Nikogo zatem nie powinni dziwić zdobywcy tytułu najpopularniejszego wśród przebrań. Oto 8 inspiracji na halloweenową balangę.

8 najpopularniejszych przebrań na Halloween w 2023 roku (LISTA) Fot. "Barbie" / "Wednesday"

8 najpopularniejszych przebrań na Halloween 2023 (LISTA)

1. Barbie i Oppenheimer ("Barbenheimer")

Starcie "Barbie" Grety Gerwig z "Oppenheimerem" Christophera Nolana sprawiło, że widownia postanowiła zrobić coś więcej niż kupić bilet na seans i posadzić swoje cztery litery przed dużym ekranem. Oba filmy miały premiery tego samego dnia. Publiczność wyszła zatem z inicjatywą, by na komedię o blondwłosej lalce ubrać się na różowo i w stylu tzw. bimbocore, zaś na biografię ojca bomby atomowej założyć czarne ciuszki lub te adekwatne do czasów, w jakich rozgrywa się jej fabuła.

Kostiumy inspirowane Barbie w wykonaniu Margot Robbie i Oppenheimerem odgrywanym przez Cilliana Murphy'ego z pewnością zagoszczą na większościach imprez w 2023 roku. Zaznaczmy, że w repertuarze najnowszej produkcji reżyserki "Małych kobietek" oprócz tytułowej bohaterki znajdziemy także tak charakterystyczne postaci jak Ken (Ryan Gosling), Allen (Michael Cera) czy Weird Barbie (Kate McKinnon).

2. Wednesday Addams

Serial "Wednesday" trafił do oferty Netfliksa w połowie listopada 2022 roku i z tego też powodu kostium apatycznej Addamsówny (oczywiście tej netfliksowej) zadebiutuje na imprezach halloweenowych dopiero teraz. A mamy z czego wybierać! Na parapetówce u znajomych możemy zaprezentować się w kreacji z balu, na którym Jenna Ortega tańczyła jak gotka do utworu "Goo Goo Muck" The Cramps; w uniformie Nevermore Academy ze schludnie wiązanymi warkoczykami lub w przebraniu kocicy, który bohaterka założyła z okazji wyścigu kajakowego.

Jeśli nie podchodzi nam mroczny styl córki Gomeza i Morticii Addamsów, zawsze możemy postawić na nieco weselszą przyjaciółkę protagonistki - wilkołaczkę Enid.

3. Taylor Swift

Taylor Swift wraz ze swoją ostatnią trasą koncertową The Eras Tour, wydawanymi od nowa albumami (w tym m.in. "Red", "Fearless" i "1989") oraz wypuszczonym w październiku minionego roku dziesiątym krążkiem "Midnights" nie bez powodu znajduje się na ustach całego świata. W swojej karierze może pochwalić się licznymi kultowymi strojami, które z łatwością można odtworzyć przy użyciu zwykłych ubrań z szafy, bądź łupom z taniej odzieży.

W tym roku królować będą kostiumy z teledysków "Bejeweled", "22", "Look What You Made Me Do", "All Too Well" i "willow".

4. Postaci z gry Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, czyli kontynuacja legendarnej gry RPG, zamierza sięgnąć po GOTY (Game of the Year). Tytuł stworzony przez belgijskie studio Larian zdobył w przytłaczającej większości pozytywne recenzje, postawił nowe standardy w branży i nie byłby godnym następcą pierwowzoru bez fascynujących kompanów z drużyny, którzy aż sami pchają nam się do łóżka. Na tegorocznych imprezach Halloween nie zabraknie więc wojowniczki Lae'zel, która z powodu swojej aparycji jest nazywana przez fanów żabą; półelfiej kleryczki o zagadkowym imieniu Posępne Serce; elfiego łotrzyka Astariona, którego szyję zdobią ślady po ugryzieniu wampira; miłego maga Gale'a; złączonego piekielnym paktem czarownika Wylla i przesympatyczne diabelstwo - Karlach.

5. Britney Spears

O Britney Spears znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jej biografii zatytułowanej "Kobieta, którą jestem". W książce dawna księżniczka popu opisała, jak wyglądało jej życie od początku kariery muzycznej aż po ojcowską kuratelę. Dowiadujemy się z niej m.in. że artystka usunęła ciążę w trakcie związku z Justinem Timberlakiem.

Autorka "Oops!…I Did It Again" jest niezaprzeczalną ikoną. Na Instagramie i TikToku już teraz możemy zobaczyć, jak dziewczyny z pokolenia millenialsów i Zetek przebierają się za nią na Halloween. Na "strasznych" imprezach królują zwłaszcza: jeansowa kreacja z gali AMA w 2001 roku, strój z występu z wężem podczas MTV VMA 2001 i przebranie à la stewardesa z teledysku do hitu "Toxic".

6. Daisy Jones & The Six

Serial "Daisy Jones & The Six" na podstawie fabularyzowanego wywiadu-rzeki autorstwa Taylor Jenkins Reid przedstawił widzom historię fikcyjnego zespołu z lat 70. pokroju słynnego Fleetwood Mac. Muzyka, narkotyki i wolna miłość nie są jedynymi symbolami tamtej epoki. Moda w produkcji Amazon Prime Video odgrywa znaczącą rolę.

Osoby, które zamierzają wybierać się gdzieś na halloweenową imprezę, ale nie mają żadnego pomysłu na przebranie, mogą po prostu założyć dzwony, długi płaszcz z futrzaną podszewką i równie puchatymi rękawami, boho koszule z psychodelicznymi lub kwiecistymi wzorkami i buty na platformie. Do tego wystarczy pozostawić włosy w nieładzie i voila! Wypisz wymaluj Daisy Jones.

7. Spider-Man

Halloween nie może odbyć się bez Spider-Mana. W tym roku fani komiksów, filmów i kreskówek o człowieku-pająku mają jeszcze większy powód, by przebrać się za ulubione postaci z uniwersum Marvela. W czerwcu na ekrany kin trafiła animacja "Spider-Man: Poprzez multiwersum" o Milesie Moralesie, a na PS5 wylądowała druga część gry przygodowej "Marvel's Spider-Man".

Świat "Spider-Mana" pęka w szwach od kostiumowych inspiracji. Poza Peterem Parkerem, który jest standardowym wyborem na Halloween, możemy przebrać się m.in. za Gwen Stacy, Spider-Mana 2099, Spota, Kravena Łowcę, Venoma i King Pina.

8. Jigsaw

Pod koniec września swoją premierę miała dziesiąta odsłona kultowej serii horrorów "Piła" (ang. "Saw"). Fabuła skupia się na chorującym na nieuleczalny nowotwór Johnie Krammerze, który zapisuje się na eksperymentalną terapię w Meksyku. Okazuje się, że mężczyzna zostaje oszukany przez lekarzy. W ramach odwetu organizuje więc dla nich morderczą grę pełną zagadek.

Nadchodzące Halloween jest więc okazją jedyną w swoim rodzaju, by celebrować jedną z największych ikon horroru. Jigsaw w postaci marionetki jeżdżącej na dziecięcym rowerku już podbija media społecznościowe. Na TikToku nie brakuje ludzi przebierających się za Krammera.

