Te filmy oblały test Bechdel. Przez niego wiele klasyków kina oskarża się o seksizm

Zuzanna Tomaszewicz

T est Bechdel, który pokazuje, jak dużą rolę w dziełach filmowych odgrywają kobiety, nie koncentruje się na jakości filmów, a na reprezentacji tej płci. Wiele klasyków kina go nie zdaje, co momentalnie przekłada się na oskarżenia o seksizm. By nie oblać sprawdzianu, tytuły muszą spełnić trzy warunki.