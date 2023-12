W nowym rządzie Donalda Tuska ma się znaleźć 19 szefów resortów i co najmniej czworo ministrów-członków Rady Ministrów – tak ustalił nieoficjalnie TVN24. Stacja ujawniła też nazwiska przyszłych ministrów. Jeszcze w czwartek ma się odbyć spotkanie liderów ws. kandydatów na wojewodów i ma zostać ustalona ostateczna lista wiceministrów.

Tak ma wyglądać cały skład rządu Donalda Tuska [LISTA NAZWISK] Fot. Filip Naumienko / REPORTER

W czwartek i piątek Donald Tusk ma spotkać się na krótkie rozmowy z kandydatkami i kandydatami na ministrów w jego nowym rządzie – przekazał w rozmowie z TVN24 bliski współpracownik szefa Platformy Obywatelskiej. Rozmowy, w formie tzw. pięciominutówek, mają odbyć się w cztery oczy.

W rządzie Tuska – oprócz Katarzyny Kotuli z Nowej Lewicy (minister ds. równości) i Marzeny Okły-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej (minister ds. polityki senioralnej) – ma znaleźć się także Agnieszka Buczyńska z Polski 2050, która obejmie stanowisko ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Buczyńska jest drugą wiceprzewodniczącą i sekretarz generalną partii, a także jedną z najbliższych współpracowniczek Szymona Hołowni. I to ją osobiście miał rekomendować marszałek Sejmu na to stanowisko.

Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że czterema resortami mają pokierować kobiety. Tak ma wyglądać rząd Donalda Tuska:

Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski – wicepremier, minister cyfryzacji

Adam Bodnar – minister sprawiedliwości

Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych

Adam Szłapka – minister ds. Unii Europejskiej

Marcin Kierwiński – minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak – koordynator służb specjalnych

Bartłomiej Sienkiewicz – minister kultury i dziedzictwa narodowego

Andrzej Domański – minister finansów

Borys Budka – minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras – minister sportu i turystyki

Barbara Nowacka – minister edukacji

Izabela Leszczyna – minister zdrowia

Dariusz Klimczak – minister infrastruktury

Krzysztof Hetman – minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski – minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska

Michał Kobosko – minister funduszy i polityki regionalnej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – minister rodziny i polityki społecznej

Dariusz Wieczorek – minister nauki i szkolnictwa wyższego

Marzena Okła-Drewnowicz , minister-członek Rady Ministrów, minister ds. polityki senioralnej

Katarzyna Kotula , minister-członek Rady Ministrów, minister ds. równości

Agnieszka Buczyńska , minister-członek Rady Ministrów, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego

Jan Grabiec , minister-członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Maciej Berek , sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu

Jak podaje stacja, w czwartek mają odbyć się jeszcze rozmowy wszystkich liderów ws. kandydatów na wojewodów, a także ma zostać dopięta ostateczna lista wiceministrów. W piątek z kolei Donald Tusk zamierza spotkać się nieformalnie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w jego gabinecie.

Najpierw exposé Morawieckiego, potem powołanie rządu Tuska

Poniedziałek 11 grudnia będzie najważniejszym dniem w X kadencji Sejmu. Tego dnia swoje exposé wygłosi najpierw Mateusz Morawiecki, ale jego rząd prawdopodobnie upadnie ze względu na brak wotum zaufania. Wówczas zostanie wybrany nowy gabinet, którego na czele stanie Donald Tusk.

Exposé Morawieckiego rozpocznie się o godz. 10:00. Po kilkugodzinnej dyskusji, około godz. 15:00, powinno odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla jego gabinetu. W razie jego nieuzyskania marszałek Sejmu ogłosi przerwę i to będzie czas na zgłaszanie kandydatów na premierów.

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zgłoszą wówczas kandydaturę Donalda Tuska. Na tę chwilę plan jest taki, że między godz. 16:30 a 20:00 ma odbyć się kolejna debata, a po niej głosowanie nad kandydatem Sejmu na szefa rządu.

Wiele wskazuje na to, że wtorek 12 grudnia rano exposé wygłosi Tusk i oficjalnie przedstawi skład swojego gabinetu. Następnie głos zabiorą przedstawiciele poszczególnych klubów i kół. Po południu rozpocznie się głosowanie nad wotum zaufania.

Przypomnijmy, w ubiegły piątek Tusk spotkał się z Hołownią, a później na spotkaniu z dziennikarzami obaj politycy przekazali ustalenia w tej sprawie. – Jeśli czas pozwoli, to 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera – powiedział lider PO.

– Chcemy, by to odbywało się w dzień albo wieczorem, niekoniecznie w okolicach północy. Wiele Polek i Polaków czeka na moment ostatecznej zmiany po 15 października. Jeżeli ten moment przedłuży się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu. My na pewno zdążymy z całą procedurą – dodał.

Tusk zaznaczył, że możemy spodziewać się wyboru nowego rządu 11 grudnia lub, "jeżeli czas nie pozwoli", dzień później. Zaprzysiężenie nowego ma odbyć się 13 grudnia – tak jak sugerował wcześniej Andrzej Duda.