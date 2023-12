Tarcia w koalicji po ustawie wiatrakowej. "To naprawdę wkurzające"

Większość demokratyczna mierzy się z zamieszaniem wokół ustawy wiatrakowej. Onet opisuje, że w biurze Platformy Obywatelskiej zapanowała nerwowa atmosfera po słowach Pauliny Hennig-Kloski. – To jest naprawdę wkurzające, kiedy własną niekompetencję próbuje się przykryć zwalaniem winy – powiedział anonimowy polityk z ugrupowania Donalda Tuska.

W ostatniej rozmowie na antenie Polsat News Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że to Platforma Obywatelska była projektodawcą przepisów.

– Projektodawcą przepisów pierwotnym była Platforma Obywatelska. Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego cały szereg poprawek i absolutnie identyfikuję się z tym projektem – powiedział.

Jak donosi Onet, słowa jednej z liderek Polski 2050 miały wywołać poruszenie w biurze PO przy ulicy Wiejskiej. – To jest naprawdę wkurzające, kiedy własną niekompetencję próbuje się przykryć zwalaniem winy na kogoś innego – skomentował jeden z polityków największej partii większości demokratycznej.

Oficjalnych tarć jednak nie ma co się spodziewać. Krzysztof Gawkowski z Lewicy poinformował, że dokument został już poprawiony, a rozmówcy "Gazety Wyborczej" tłumaczą, że nie dadzą się podzielić.

– Nie damy się podpuścić PiS. Nie uda im się operacja skłócenia nas – mówi polityk większość demokratycznej. Z ustaleń dziennika wynika, że Hennig-Kloska nie straci stanowiska ministry klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska.

Przypomnijmy, że według nieoficjalnych ustaleń Radosława Grucy i Mariusza Gierszewskiego z Radia ZET, Paulina Hennig-Kloska miała stracić szanse na objęcie teki w resorcie klimatu i środowiska.

Onet z kolei zwrócił jednak uwagę na fakt, że jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu bardzo podobną ustawę wiatrakową pilotowała właśnie Paulina Hennig-Kloska.

Dokument został złożony z podpisami 18 posłów ówczesnego koła Polski 2050, byłego Porozumienia oraz... Michała Wosia, który jest jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry.

O co chodzi w ustawie wiatrakowej?

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy wiatrakowej, jej celem jest zminimalizowanie podwyżek cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, szkoły czy przedszkola.

Wnioskodawcy twierdzą, że "brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby bardzo wysokie wzrosty rachunków dla odbiorców uprawnionych, które w zależności od rynku mogłyby wynosić nawet 50 proc., 70 proc. czy w skrajnych przypadkach ponad 100 proc."

Poza ratowaniem portfeli Polaków jest jeszcze kwestia samych wiatraków. Dotychczasowe przepisy narzucają prosty limit: – turbiny wiatrowe mają być oddalone 700 m od zabudowań. Taki przepis zamroził inwestycje w to odnawialne źródło energii w Polsce.

Ustawa posłów KO i Polski 2050 zakłada uzależnienie limitu od miary emitowanego hałasu, a co za tym idzie, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Jak pisaliśmy w naTemat, większość demokratyczna zmieni przepis ws. odległości turbin od zabudowań. – Wprowadzimy jednak autopoprawką zmianę, że minimum to 500 metrów – powiedziała Katarzyna Lubnauer, posłanka KO.

Według projektu odległość wiatraków od budynków mieszkalnych ma zależeć od hałasu emitowanego przez wiatraki. Te stawiane najbliżej domów mają być najcichsze.

– Chodzi o to, żeby nie można było wykorzystywać starych wiatraków, które są głośniejsze i pochodzą z tzw. szrotu. Gdy inne kraje z Zachodu wycofują stare wiatraki, często są one potem składane w Polsce. A my chcemy, żeby do nas trafiały te najnowocześniejsze i najcichsze – dodała Lubnauer.