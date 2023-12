Miłosz Kłeczek też odchodzi? Wskazano, kiedy "PiS-tolet" ma zniknąć z TVP

W najbliższym czasie z TVP ma rozstać się nie tylko Danuta Holecka, ale i inna twarz "dobrej zmiany" w mediach publicznych – Miłosz Kłeczek. Według nieoficjalnych jeszcze informacji kontrowersyjny pracownik Telewizji Polskiej pracę powinien zakończyć kilka dni po tym, gdy Sejm dokona wyboru Donalda Tuska na nowego premiera.

Miłosz Kłeczek też ma odejść z TVP. Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

"Nerwowa reakcja Kłeczka", "Kłeczek przeszedł samego siebie", "Kłeczkowi kompletnie puściły nerwy", "Kłeczek zaczął wyzywać posła", "Kłeczek próbował wyrzucić ze studia posła opozycji" – to nagłówki z ostatnich lat, które zdają się w telegraficznym skrócie najlepiej podsumowywać karierę Miłosza Kłeczka w TVP.

W publicznej stacji przepracował on siedem lat. W 2016 roku był jednym z nowych "PiS-toletów", których ściągnął pierwszy prezes Telewizji Polskiej z namaszczenia Jarosława Kaczyńskiego, czyli Jacek Kurski. Z każdym kolejnym rokiem kariera Kłeczka nabierała tempa. W TVP Info prowadził on audycje takie, jak "Minęła 8", czy "Woronicza 17". Stał się też czołowym pracownikiem rządowej stacji w Sejmie.

Jak donosi teraz WP.pl, Miłosz Kłeczek okazję do zaprezentowania swoich zdolności na antenie TVP będzie miał tylko do 16 grudnia 2023 roku. Według relacji informatorów portalu, sam złożył on wypowiedzenie i Woronicza opuści najpóźniej kilka dni po tym, gdy ostatecznie upadnie tzw. rząd dwutygodniowy, a Sejm wybierze na premiera Donalda Tuska.

Fala rozstań z TVP? Oni mają zniknąć z anteny niedługo po zmianie władzy

Przypomnijmy, że 30 listopada jako pierwsi w naTemat.pl podaliśmy informację o spodziewanym odejściu innej dobrozmianowej gwiazdy TVP. Już 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym okresem wypowiedzenia ze stacją ma rozstać się Danuta Holecka.

Teraz pojawia się wiele spekulacji o tym, że spodziewanych reform w TVP nie chcą przeżywać na własnej skórze także mniej znane lub po prostu mniej kontrowersyjne twarze tej stacji. Mowa tu m.in. o kojarzonych z programów politycznych Damianie Diazie, Bartłomieju Graczaku, Karolu Jałtuszewskim i Magdalenie Ogórek, a także celebrytach, jak Ida Nowakowska, Anna Popek, czy prezenterze śniadaniowym Tomaszu Wolnym.

A jak zreformowane powinny zostać media publiczne? O tym w rozmowie z Jackiem Pałsińskim z naTemat.pl mówił niedawno Jan Dworak – były prezes TVP, a później przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

– Trzeba skończyć z propagandą w mediach publicznych. Ważny jest sposób, w jaki się to zrobi. Musi to być sposób skuteczny i zgodny z prawem, ale jednocześnie musi brać pod uwagę dobro tej instytucji jako instytucji – stwierdził w podcaście "Allegro ma non troppo".

