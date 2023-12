Prokuratura reaguje ws. Grzegorza Brauna. Zapadła ważna decyzja

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie – poinformował jej rzecznik Szymon Banna. Poseł Konfederacji zaatakował gaśnicą proszkową zapalone świece chanukowe.

Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie ws. ataku Grzegorza Brauna w Sejmie Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Prokuratura reaguje ws. Brauna

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie RP z udziałem posła na Sejm RP. Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy – przekazał PAP w środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Zawiadomienie do prokuratury ws. skandalicznego zachowania Brauna złożyła Kancelaria Sejmu we wtorek wieczorem. Rzecznik prokuratury podkreślił, że "pozostałe zawiadomienia dotyczące zachowania parlamentarzysty zostaną dołączone do zainicjowanego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z urzędu postępowania".

Wcześniej prezydium Sejmu ukarało Grzegorza Brauna wykluczeniem z obrad, odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział też głosowanie nad pozbawieniem Brauna immunitetu poselskiego. – Mam nadzieję, że prokurator generalny nada (złożonemu zawiadomieniu – red.) bieg i będziemy mogli zdecydować na sali sejmowej o uchyleniu immunitetu panu posłowi Braunowi – oznajmił w rozmowie z dziennikarzami.

Nowy minister sprawiedliwości reaguje ws. Brauna

Na skandal z udziałem posła Konfederacji zareagował Adam Bodnar, który zostanie w środę zaprzysiężony przez prezydenta na ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Bodnar zostanie również prokuratorem generalnym – funkcja ta jest w tym momencie połączona ze stanowiskiem szefa resortu sprawiedliwości.

"Art. 119, 157, 195 oraz 257 kodeksu karnego" – napisał Bodnar, wskazując tym samym na przestępstwa, których mógł dopuścić się poseł Konfederacji na sejmowym korytarzu.

Jak pisaliśmy w naTemat, przywołane przez prof. Bodnara przepisy dotyczą dyskryminacji, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktów religijnych oraz rasizmu. Maksymalny wymiar kary za te przestępstwa wynosi od 2 do 5 lat pozbawienia wolności.