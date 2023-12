Krystyna Pawłowicz już uderzyła w Adama Bodnara. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka Prawa i Sprawiedliwości już "wezwała" ministra do zaprzestania prób "łamania Konstytucji". "Łamie pan swą niedawno złożoną przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP" – zarzuciła.

Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Krystyna Pawłowicz do Adama Bodnara: Wzywam nowego ministra

Krystyna Pawłowicz za pośrednictwem platformy "X" wydała specjalny apel do ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zarzuciła prof. Adamowi Bodnarowi próby łamania Konstytucji.

"Wzywam nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do odstąpienia od planów złamania polskiej Konstytucji. Łamie pan swą niedawno złożoną przysięgę dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom RP" – zaczęła.

"Konstytucję wykonują ustawy Sejmu, a nie akty administracji" – podkreśliła była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, uzupełniając wpis o jeden z materiałów prasowych o najnowszym rozporządzeniu Adama Bodnara.

Pawłowicz zaznaczyła na czerwono komentarz Sebastiana Kalety z PiS dla TVP Info.

– Adam Bodnar chce swoim rozporządzeniem uchylić Konstytucję, ustawy i wyroki Trybunału Konstytucyjnego i wyłączyć sędziów od orzekania. To jest wprost ingerencja urzędującego ministra w niezawisłość sędziowską i sterowanie sądami – zarzucił.

Adam Bodnar już działa na rzecz naprawy praworządności

Wyjaśnijmy, że chodzi o projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości o zmianach w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Dokument został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Bodnar chce zobligować sędziów do uwzględniania w swoich orzeczeniach orzecznictwa TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kolejna kwestia to zobowiązanie sędziów do uwzględnienia pierwszeństwa prawa międzynarodowego i unijnego przy prezentowaniu uzasadnień i orzeczeń.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wielokrotnie wskazywało, że skład KRS ukształtowany ustawą z 8 grudnia 2017 r. jest sprzeczny z art. 187 Konstytucji RP. Rada nie jest niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a powołani przez nią sędziowie nie są niezawiśli i bezstronni, ponieważ ich powołanie nastąpiło z naruszeniem tej procedury. Komunikat Adama Bodnara

W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że rozporządzenie to dopiero początek.

"Proces naprawy wymaga jednak dalszych działań, m.in. przywrócenia niezależności KRS poprzez zmianę ustawy o KRS oraz nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która przywróci rolę samorządów sędziowskich w nominowaniu i awansowaniu sędziów" – czytamy.