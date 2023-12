Trzęsienie ziemi w PiS. Kaczyński wymienia kadry bo ma szykować się na szczególny moment

W Prawie i Sprawiedliwości trwa szereg zmian personalnych. Jarosław Kaczyński zwołał Radę Polityczną. Wybrano nowego skarbnika i sekretarza generalnego partii. Wiadomo także, że deklarację członkowską podpisali nowi posłowie. To między innymi Łukasz Mejza i Adam Bielan. W ten oto sposób prawica szykuje się na wybory samorządowe, które według prof. Rafała Chwedoruka mogą być "czarnym kwietniem".

Kaczyński właśnie wymienia kadry PiS. Szykują się na "czarny kwiecień"? Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter / East News

Jarosław Kaczyński wymienia kadry PiS

Jak przekazał Polsat News, do zebrania wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości doszło na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Od godziny 12 Rada Polityczna, na czele której stoi Jarosław Kaczyński dokonuje zmian personalnych, mających na celu ustabilizowanie sytuacji partii po przegranych wyborach.

Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a udział w nim bierze 120 wybranych wcześniej działaczy oraz wszyscy parlamentarzyści należący do partii.

Ugrupowanie wybrało swojego sekretarza generalnego. Krzysztofa Sobolewskiego zastąpił Piotr Milowański.

Kim jest Piotr Milowański?

To 35-letni zasłużony i zaufany działacz partyjny. Do 2018 roku zasiadał w radzie Warszawy, ale także przez wiele lat pracował bezpośrednio przy władzach na Nowogrodzkiej.

Z kolei skarbnikiem partii został Henryk Kowalczyk, czyli były wicepremier i były minister rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kowalczyk jest uznawany za człowieka Beaty Szydło.

To kontynuacja procesu zmian kadrowych w ugrupowaniu. Przypomnijmy, że tuż po przegranych wyborach Ryszard Terlecki ustąpił z funkcji szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Funkcję tę objął Mariusz Błaszczak.

Łukasz Mejza wchodzi do PiS

Ale to wciąż nie koniec. Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze przed południem informowano, że Partia Republikańska zostanie wchłonięta do Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że osoby takie jak Adam Bielan i Łukasz Mejza podpiszą deklaracje członkowskie i zostaną częścią ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

I tak też się stało. Poza wspomnianym już Bielanem i Mejzą partię Kaczyńskiego zasili również Michał Cieślak i Arkadiusz Czartoryski. Taki zabieg ma być sygnałem o konsolidacji obozu Zjednoczonej Prawicy.

"Tylko zjednoczeni możemy uratować Polskę. Nadchodzi nowe" – napisał Mejza. Nie jest jednak tajemnicą, że nawet na prawicy poseł z Zielonej Góry nie cieszy się popularnością.

– Lokalne struktury nie rekomendowały pana Mejzy, sam bym go nie rekomendował. Podobnie przewodniczący Marek Ast. To nie jest nasz kandydat marzeń – tak obecność Mejzy na listach PiS skomentował jeszcze przed wyborami poseł tejże partii, Jerzy Materna.

PiS szykuje się do wyborów samorządowych. Czeka ich "czarny kwiecień"?

Z informacji PAP, na którą powołuje się Wp.pl, wynika, że prawica przechodzi już w tryb kampanijny. Nadchodzą bowiem wybory samorządowe.

Wstępne listy kandydatów do poszczególnych rad już 20 grudnia wpłyną do zarządów województw. Do 5 stycznia będą zgłaszani kandydaci na prezydentów poszczególnych gmin.

W rozmowie z naTemat o kryzysie, któremu czoła musi stawić PiS, powiedział prof. UW Rafał Chwedoruk.

– Kryzys Prawa i Sprawiedliwości ma charakter strukturalny i nie skończy się w ciągu kilku miesięcy. Za chwilę ich sytuacja tylko się pogorszy. Przed partią Jarosława Kaczyńskiego stoi perspektywa czarnego kwietnia, a potem długi okres bez większych nadziei na odbudowę poparcia – wyjaśnił.