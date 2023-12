Wiadomo, co z mandatami Kamińskiego i Wąsika. Hołownia potwierdza

Szymon Hołownia podpisze dokumenty wygaszające mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stracą miejsce w Sejmie w związku z wyrokiem sądu. Nie pomogła nawet interwencja Andrzeja Dudy, który wysłał w tej sprawie list do lidera Polski 2050.

Sejm. Hołownia zaraz podpisze dokumenty ws. Wąsika i Kamińskiego. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Sejm. Szymon Hołownia podpisze dokumenty ws. Wąsika i Kamińskiego

W rozmowie z korespondentami sejmowymi Szymon Hołownia potwierdził, że za chwilę podpisze dokumenty, które ostatecznie wygaszą mandaty Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

Andrzej Duda interweniował w tej sprawie, pisząc trzeci już list do marszałka Sejmu. Poinformował w nim, że cały czas obowiązuje akt łaski wydany w 2015 roku. Innego zdania jest jednak Sąd Najwyższy.

Na antenie Radia Zet Duda stwierdził zaś, że nie zamierza drugi raz ułaskawiać Wąsika i Kamińskiego, bowiem cały czas aktualne pozostaje pierwsze ułaskawienie z 2015 roku. Z tym jednak nie zgadza się Sąd Najwyższy.

"W związku z podnoszoną przez Pana Marszałka informacją o planowanym wydaniu postanowień o wygaszeniu mandatów Panom Posłom, należy jednoznacznie stwierdzić, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Pana Mariusza Kamińskiego i Pana Macieja Wąsika, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu" – czytamy w piśmie.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński skazani za aferę gruntową

– Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce – ocenił i dodał: – Nie zgadzam się z werdyktem sądu. Uważam, że to naruszenie norm konstytucyjnych, próba przełamania prezydenckiej prerogatywy. Akt łaski obowiązuje.

Tuż po wydaniu wyroku Wąsik z Kamińskim zorganizowali konferencję prasową, podczas której stwierdzili, że nie uznają tego wyroku.

– Chcemy powiedzieć państwu jasno, że to, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem, to było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości – powiedział Kamiński.

– Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszenia nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili politycznie w naszym kraju – dodał.

Mandat po Wąsiku obejmie Rafał Romanowski, na którego głos oddało 14 831 mieszkańców okręgu płockiego. Z kolei po Kamińskim kolejną osobą do wzięcia mandatu jest... Monika Pawłowska.

Była posłanka Lewicy i Porozumienia otrzymała 10 789 głosów od wyborców z okręgu obejmującego m.in. Chełm i Zamość.