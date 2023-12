Duda nie hamował się po pytaniu o Wąsika i Kamińskiego. "Będą pierwszymi więźniami politycznymi"

Andrzej Duda nie hamował się w ocenie wyroku skazującego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy Prawa i Sprawiedliwości stracili mandaty poselskie i mają trafić do więzienia na dwa lata. – Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce – powiedział prezydent.

Wyrok ws. Kamińskiego i Wąsika. Andrzej Duda mówi o więźniach politycznych. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Wyrok ws. Kamińskiego i Wąsika. Andrzej Duda mówi o więźniach politycznych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę wyrok ws. działań Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Politycy PiS zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności.

Tuż po ogłoszeniu wyroku skazani zostali zaproszeni do Pałacu Namiestnikowskiego. O czym głowa państwa rozmawiała ze skazanymi politykami? O to zapytał Bogdan Rymanowski.

– Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce – powiedział na antenie Radia Zet prezydent.

Andrzej Duda pytany o drugi akt łaski, stwierdził, że nie jest to potrzebne, bowiem obowiązuje jego decyzja z 2015 roku.

– Nie zgadzam się z werdyktem sądu. Uważam, że to naruszenie norm konstytucyjnych, próba przełamania prezydenckiej prerogatywy. Akt łaski obowiązuje – dodał.

Andrzej Duda broni polityków PiS i uderza w sądy

Co to oznacza w praktyce? Prezydent nie zamierza dodatkowo interweniować w sprawie polityków Prawa i Sprawiedliwość. O ile nie dojdzie do żadnego zwrotu akcji, Wąsik i Kamiński w najbliższych dniach powinni zostać skierowani do aresztu.

W rozmowie z korespondentami sejmowymi Roman Giertych powiedział, jak wygląda sytuacja pod względem prawnym.

– Panowie Mariusz K. i Maciej W. nie są już posłami. Z chwilą prawomocnego orzeczenia, skazującego na karę pozbawienia wolności, tracą bowiem bierne prawo wyborcze, co skutkuje utratą mandatu – powiedział.

– Nastąpiło wygaśnięcie mandatów poselskich skazanych i w normalnym trybie powinni dostać wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym – dodał.

Prezydent z kolei stanowczo skrytykował również cały wymiar sprawiedliwości. – Cały czas mamy taką sytuację w wymiarze sprawiedliwości, że polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogokolwiek za korupcję. Ale nie miały problemu, by w zdeterminowany sposób ścigać ludzi, którzy z korupcją walczyli – ocenił.

Jak pisaliśmy w naTemat, Duda zabrał głos w sprawie Wąsika i Kamińskiego tuż po wyroku. Za pośrednictwem komunikatu na platformie "X" uznał, że cały czas obowiązuje akt łaski.

"Przed chwilą skończyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Ministrami Mariuszem Kamińskim oraz Maciejem Wąsikiem. Ułaskawienie z 2015 roku zostało wykonane zgodnie z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i pozostaje w mocy prawnej" – czytamy.