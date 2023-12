Potężny przelew z Brukseli dotarł do Polski. To pieniądze z KPO

Rząd Donalda Tuska za pośrednictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz potwierdził. Do Polski właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu REPowerEU. To część Krajowego Planu Odbudowy, który dotychczas był dla nas całkowicie niedostępny z powodu łamania zasad praworządności.

Rząd Tuska potwierdza! Miliardy euro z KPO wpłynęły do Polski. Fot. Filip Naumienko / Reporter / East News

Rząd Donalda Tuska potwierdza! Miliardy euro właśnie wpłynęły do Polski

"Z radością informuję, że do Polski właśnie wpłynęło 5 mld euro z programu REPowerEU będącego częścią KPO. To pieniądze na tanią zieloną energię dla polskich obywateli" – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.

Jeszcze pod koniec listopada pisaliśmy, że Komisja Europejska zatwierdziła zmodyfikowany polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 59,8 mld euro. Akceptacja Rady Unii Europejskiej umożliwi Polsce otrzymanie 5,1 mld euro zaliczki.

Wówczas Donald Tusk wyraził nadzieję, że na Wigilię przekaże Polakom "specjalny prezent".

– Czy to Waszyngton, czy Unia Europejska, wszyscy wiedzą, że jesteśmy gwarancją przywrócenia praworządności. Dlatego było bardzo ważne, żeby teraz pojawiła się pozytywna rekomendacja Komisji Europejskiej ws. wypłaty części środków dla Polski. 8 grudnia to ostatni termin, żeby nie zmarnować żadnych pieniędzy – powiedział.

Prezent w postaci pierwszej wypłaty co prawda pojawił się po świętach, ale to wciąż nie koniec wyzwań przed rządem. Do odblokowania pełnej puli środków konieczne jest bowiem zrealizowanie kamieni milowych, czyli przywrócenie praworządności.

PiS przypisuje sobie sukces za KPO. Morawiecki chwali się "negocjacjami"

Sukces z tego tytułu przypisuje sobie... Mateusz Morawiecki. "KPO – wynegocjowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zaliczka z KPO – wynegocjowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości" – napisał były premier na platformie "X" jeszcze przed świętami.

Odpowiedział mu korespondent TVN w Brukseli, Michał Tracz. "Tak pan negocjował, że aż zapomniał wniosku o wypłatę złożyć" – wytknął.

Wyjaśnijmy, że we wrześniu 2022 Morawiecki zapewniał, że wniosek o wypłatę unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy zostanie złożony "najpóźniej do końca października".

Okazało się jednak, że ówczesny rząd nie poinformował Polaków, iż nie ustalono z Komisją Europejską sposobów weryfikacji kamieni milowych.

Tak zwane operational arrangements miały potwierdzić, że Polska wywiąże się ze zobowiązań. Zamiast tego politycy PiS utrzymywali, że do ustalenia pozostały "kwestie techniczne".

Miliardy euro, by uwolnić się od Putina. Rząd otrzyma środki z REPowerEU

Rząd PiS złożył wniosek dopiero w sierpniu 2023 i dotyczył on pieniędzy na projekty energetyczne ze zmienionego KPO.

Program REPowerEU wspiera transformację energetyczną, a przede wszystkim ma na celu zerwanie z zależnością Unii Europejskiej od Rosji. A konkretnie od paliw kopalnych, które przez lata importowaliśmy z Moskwy.

Środki przygotowane przez Brukselę mają służyć również rozwojowi obszarów wiejskich w zakresie infrastruktury gazowej oraz dystrybucji energii elektrycznej.