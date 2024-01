Nie tylko Jarosław Kaczyński i Mariusz Gosek interweniowali ws. zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Również TV Republika postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Pracownik stacji chciał zgłosić policji, że mogło dojść do uprowadzenia polityków Prawa i Sprawiedliwości.

TV Republika zgłosiła uprowadzenie Kamińskiego i Wąsika. Jest nagranie. Fot. Paweł Wodzyński / East News

TV Republika zgłosiła uprowadzenie Kamińskiego i Wąsika. Nagranie hitem sieci

We wtorek wieczorem pod nieobecność Andrzeja Dudy policja zatrzymała Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pod aresztem, a wcześniej przed komisariatem odbyły się protesty polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Do interweniującego Jarosława Kaczyńskiego dołączyła TV Republika, która postanowiła wtargnąć na teren komendy policji. Pracownik stacji chciał bowiem zgłosić ryzyko uprowadzenia skazanych polityków.

– Dobry wieczór! Mogą państwo otworzyć? Halo! Z oficerem dyżurnym proszę! Można do oficera? – zaczął. Funkcjonariusz wpuścił mężczyznę do środka. Chwilę później doszło do awantury.

– Dzień dobry, chcieliśmy uzyskać informacje, czy na terenie jednostki się znajdują Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński? – zapytał pracownik TV Republika.

– Jakie czynności są podejmowane? Pan jest oficerem dyżurnym? Proszę o pana godność! Istnieje możliwość, że posłowie zostali uprowadzeni – kontynuował.

Policjant poinformował, że z prośbą o informacje należy zgłosić się do oficera prasowego. To jednak nie ostudziło nastrojów. – Bardzo proszę o udzielenie informacji czy są tutaj posłowie! Istnieje możliwość, że jest popełniane przestępstwo! – powiedział.

Nagranie z interwencji pracownika TV Republika trafiło do sieci. Materiał zatacza coraz szersze kręgi i wywołuje lawinę rekacji.

"Co to za komedia", "Przyjedzie Prezes albo PAD z koltem/dubeltowką "odbić" prawomocnie skazanych?", "Było "Uprowadzenie Agaty", jest "Uprowadzenie Wąsika. Filmy o tym będą kręcić" – piszą internauci.

"A myśmy się martwili, czy przestanie być zabawnie po przejęciu mediów publicznych", "Bareja", "To jest tragikomedia", "Uprowadzeni przez UFO" – brzmią kolejne komentarze publikowane na platformie X.

O co chodzi w sprawie Wąsika i Kamińskiego?

Meandry sprawy, które doprowadziły do skazania i zamknięcia w więzieniu byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości, opisywał w naTemat Jakub Noch. W 2007 roku kierujący pracami CBA Wąsik i Kamiński wywołali polityczne trzęsienie ziemi tzw. aferą gruntową.

Działający pod przykrywką szwajcarskich biznesmenów agenci mieli zaproponować łapówkę polskim przedsiębiorcom, którzy podobno rozpowiadali, że od ich wpływów odrolnienie terenu na Mazurach zależy.

Dola z łapówki była przeznaczona m.in. dla ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera i jego bliskiego współpracownika Janusza Maksymiuka. W rzeczywistości do przekazania im pieniędzy nigdy nie doszło.