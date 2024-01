Pięć lat trwała sprawa między Ordo Iuris, byłą radną PiS a mężczyzną, który wziął udział w marszu równości w koszulce z tęczową Matką Boską z bananem w ustach. Skrajnej prawicy nie udało się jednak dopiąć swego. – Kasacja została rozpoznana i uznana przez Sąd Najwyższy za bezzasadną w sposób oczywisty. Mogę potwierdzić, że to definitywny koniec tej sprawy – ogłosił w rozmowie z naTemat mec. Marcin Pawelec-Jakowiecki.

"Spektakularna klęska Ordo Iuris". Jest wyrok ws. Matki Boskiej z bananem. Fot. Zdj. ilustracyjne: Marek Barczyński / East News

"To spektakularna klęska Ordo Iuris". Jest wyrok ws. tęczowej Matki Boskiej z bananem w ustach

Sprawa tzw. tęczowej Matki Boskiej z bananem w ustach ciągnie się od 2019 roku. Podczas Trójmiejskiego Marszu Równości w Gdańsku emocje wywołał jeden z mężczyzn, który miał na sobie koszulkę ze zmodyfikowanym wizerunkiem Maryi.

Matka Boska została przedstawiona na tle tęczy, a także miała banana w ustach. Z tego względu Ordo Iuris wraz z byłą radną PiS, Anną Kołakowską skierowało sprawę do sądu. Skrajna prawica powołała się na przepis o ochronie uczuć religijnych.

Sąd Rejonowy w Gdańsku w 2022 roku uznał, że nie doszło do obrazy niczyich uczuć. To jednak nie koniec. Ordo Iuris jako reprezentant strony społecznej, doprowadziło sprawę aż do Sądu Najwyższego.

Wymiar sprawiedliwości nie rozpatrzył kasacji na korzyść fundamentalistów religijnych. W rozmowie z naTemat doniesienia te potwierdził pełnomocnik oskarżonego o obrazę uczuć religijnych, mec. Marcin Pawelec-Jakowiecki.

– W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy rozpatrywał kasację złożoną ze strony pokrzywdzonych, którzy poczuli się obrażeni tą ekspozycją Matki Boskiej z tęczową aureolą i bananem w ustach – powiedział.

– Kasacja została rozpoznana i uznana przez Sąd Najwyższy za bezzasadną w sposób oczywisty. Mogę potwierdzić, że to definitywny koniec tej sprawy – dodał.

– Już wcześniej zapadały prawomocne wyroki w podobnych sprawach, ale to pierwszy raz, gdy sprawa tzw. tęczowej Matki Boskiej trafiła do Sądu Najwyższego. No i zakończyła się klęską Ordo Iuris – skomentował.

Wyjaśnijmy, że uznanie kasacji za bezzasadną w stopniu oczywistym oznacza, że odnotowano wadliwą argumentację, a także, że doszło do powielenia zarzutów zawartych we wcześniejszej apelacji oraz zaatakowania ustaleń faktycznych.

– To pierwsza spektakularna przegrana Ordo Iuris w Sądzie Najwyższym. Tęcza nie obraża. Banan nie obraża – podsumował mec. Pawelec-Jakowiecki.

Dlaczego akurat taki obraz Matki Boskiej? Jak wyjaśnił adwokat, banan nawiązywał do protestu, który dotyczył usunięcia w kwietniu 2019 r. prac "Sztuka konsumpcyjna" z 1975 roku oraz "Pojawienie się Lou Salome" z 2005 r. z Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wskazane dzieła zostały wtedy określone przez Ministerstwo Kultury jako "gorszące".