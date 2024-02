Wrze po odejściu arcybiskupa Dzięgi. Duchowni i wierni są oburzeni. "Mnie to szokuje"

Alan Wysocki

A bp Andrzej Dzięga wreszcie przestał pełnił funkcję metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Na duchownym ciążyły oskarżenia ws. tuszowania pedofilii w Kościele katolickim, choć Watykan i on sam zdawkowo odnoszą się do przyczyn rezygnacji. To wywołało falę oburzenia i komentarzy ze strony duchownych, publicystów oraz samych wiernych.