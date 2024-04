Cała Polska żyje wyborami, a Duda... ruszył w góry. "Zjeżdża się dobrze"

Cała Polska żyje wyborami, oczekując na pełne, oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Tymczasem... Andrzej Duda tuż po odesłaniu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej do TK i zagłosowaniu w wyborach ruszył na Kasprowy Wierch. Przyłapany przez dziennikarzy krótko stwierdził, że na "zjeżdża się dobrze".

Jeszcze w minioną niedzielę Andrzej Duda razem z żoną wyjechali z Warszawy do Krakowa, by wziąć udział w wyborach samorządowych. – Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek. Został przeze mnie wykonany – powiedział po oddaniu głosu.

Prezydent postanowił wykorzystać moment i przy okazji zorganizować wyjazd do Zakopanego. W czasie, gdy cała Polska czeka na oficjalne wyniki wyborów samorządowych, głowa państwa wypoczywa na Kasprowym Wierchu.

Dziennikarzowi Polsat News udało się spotkać głowę państwa w trakcie pobytu w restauracji. Reporter zapytał Dudę o warunki na stokach. – Zjeżdża się dobrze – odparł.

Niedługo później polityk ustawił się w kolejce do wyciągu.

Wyniki wyborów samorządowych. PKW przelicza głosy

Tymczasem do Państwowej Komisji Wyborczej spływają coraz to kolejne raporty z poszczególnych komisji. Trwa przeliczanie głosów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Wszystko wskazuje na to, że Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drodze przy marginalnym wsparciu Lewicy uda się zbudować większość w około 10-11 województwach. Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na Podlasiu wszystko zależy od jednego radnego Konfederacji.

Wciąż także ważą się losy województw małopolskiego i świętokrzyskiego.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, z badania exit poll wynika, że w 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło poparcie aż 33,7 proc. wyborców w skali całego kraju. Za plecami PiS znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie na poziomie 31,9 proc.

Ostatnie miejsce na wyborczym podium zajęła Trzecia Droga. Na to ugrupowanie w wyborach samorządowych w 2024 roku głos oddało 13,5 proc. wyborców.

Dalej są wspólny komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 7,5 proc., Lewica z wynikiem 6,8 proc., Bezpartyjni 2,7 proc. Inne, lokalne komitety otrzymały łącznie 3,9 proc. głosów.

Wyniki wyborów samorządowych. "PiS uratowało się przed gilotyną"

W rozmowie z naTemat wyniki obozu Jarosława Kaczyńskiego skomentował dr Robert Sobiech, socjolog i medioznawca. – Prawo i Sprawiedliwość uratowało się przed gilotyną, tym czarnym scenariuszem, że zdobędą władzę tylko w jednym województwie, co nie znaczy, że osiągnęło dobry wynik – powiedział w "Rozmowie dnia".

– Nie mają koalicji rządzącej i wpływu na parlament, został im tylko prezydent, a wszystko wskazuje na to, że i to stanowisko może stracić. Więc to nie jest tak, że PiS wygrał – dodał.

Dla naTemat o wynikach exit poll wypowiedział się również prof. Marek Migalski. – Elektorat PiS poszedł po kościele do lokali wyborczych. Oni uważają, że Polska jest w ruinie, a sytuacja tragiczna. Dlatego trzeba zagłosować, żeby ratować. Wyniki pokazują, że PiS ma prawo do oddechu. To dla Kaczyńskiego bardzo ważne zwycięstwo, bo ono mu cementuje wewnętrznie partię – skomentował.