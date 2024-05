Już wszystko jasne! Te 10 krajów z drugiego półfinału Eurowizji wystąpi w sobotę w Malmö [WYNIKI]

Za nami drugi półfinał Eurowizji. Które 10 krajów przeszło do finału, a które sześć odpadło? Oto wyniki wtorkowego show! W finałową sobotę łącznie wystąpi 26 reprezentantów.

Wyniki 2. półfinału Eurowizji 2024. Te kraje przeszły do finału w Malmö

Tegoroczna Eurowizja dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbywa się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. W czwartek miał miejsce drugi półfinał, z którego do wielkiego finału (sobota 11 maja) przeszło 10 państw.

Do finału przeszły: Łotwa (Dons, "Hollow"), Austria (Kaleen, "We Will Rave"), Holandia (Joost Klein, "Europapa"), Norwegia (Gåte, "Ulveham"), Izrael (Eden Golan, "Hurricane"), Grecja (Marina Satti, "Zari"), Estonia (5miinust, Puuluup z "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"), Szwajcaria (Nemo, "The Code"), Gruzja (Nutsa Buzaladze, "Firefighter") i Armenia (Ladaniva, "Jako").

Odpadły: Malta ("Sarah Bonnici, "Loop"), Albania (Besa, "Titanic"), Czechy (Aiko, "Pedestal"), Dania (Saba, "Sand"), San Marino (Megara, "11:11") i Belgia (Mustii, "Before the Party’s Over").

Mimo że przeszli faworyci, to nie obyło się bez zaskoczeń. Jednym z nich jest odpadnięcie Belgii, która cieszyła się dużym uznaniem widzów oraz eurowizyjnych dziennikarzy. Mustii miał jednak problemy wokalne ze swoim występem i to już podczas prób. Bukmacherzy przewidywali jego awans, ale z 10. miejsca (dali mu jednak aż 70 procent szans na finał).

Przeszedł z kolei Dons z Łotwy ze świetnie zaśpiewaną balladą "Hollow", mimo że bukmacherzy ocenili jego szanse na 15 procent. Zajął w przewidywaniach z drugiego półfinału ostatnie miejsce.

Finał Eurowizji 2024 już w sobotę. Faworytem bukmacherów Chorwacja

W wielkim finale wystąpi łącznie 26 państw. Luny reprezentującej Polskę z "The Tower" niestety zabraknie.

Przypomnijmy, że z pierwszego półfinału przeszły: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

20 zwycięzców półfinałów powalczy o kryształowy mikrofon z Wielką Piątką oraz gospodarzem, które automatycznie przeszły do finału. Są to: Szwecja (Marcus & Martinus, "Unforgettable"), Niemcy (Isaak "Always on the Run"), Wielka Brytania (Olly Alexander "Dizzy"), Włochy (Angelina Mango, "La Noia"), Francja (Slimane, "Mon amour") oraz Hiszpania (Nebulossa, "Zorra").

Start finału Eurowizji w sobotę 11 maja o godzinie 21. Oglądać go będzie można w TVP 1 oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

