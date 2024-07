N ie milknął echa sobotniego zamachu na Donalda Trumpa. Dziennikarzom BBC News udało się dotrzeć do świadka, który widział zamachowca na dachu. Szokujące jest to, że choć alarmował on policję i Secret Service, ale ci mieli nie reagować. Chwilę później padły strzały.





Świadek zamachu na Trumpa zabrał głos. Twierdzi, że policja i Secret Service nie reagowały

Klaudia Zawistowska

