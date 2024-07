To ostatnie tanie all inclusive w raju Polaków. Nikt już tego nie ukrywa

Klaudia Zawistowska

S ezon wakacyjny w pełni. Plaże w regionie Morza Śródziemnego są wypchane wczasowiczami do granic możliwości. 40-stopniowa temperatura sprzyja kąpielom i warto się tym cieszyć. Wszystko wskazuje jednak na to, że w przyszłym roku takie wakacje nie będą tanie. Zwłaszcza all inclusive w Turcji może mocno podrożeć.