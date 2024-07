Z opowiadań wielu Polaków (i nie tylko) wynika, że rosyjscy turyści potrafią być zmorą wakacji. Jak się jednak okazuje, w sierpniu trudno będzie ich nie spotkać, jeśli ktoś wybierze all inclusive w popularnym wśród naszych rodaków kierunku. Wiadomo, gdzie będzie ich najwięcej.

All inclusive z Rosjanami. Tu w sierpniu będzie ich najwięcej Fot. Adam Staskiewicz/East News

Droga do Europy dla Rosjan pozostaje zamknięta. Nad Starym Kontynentem nie mogą latać ich samoloty. Kraje Wspólnoty nie wydają im również wiz. Nie oznacza to jednak, że tamtejsi turyści przestali wyjeżdżać. Wręcz przeciwnie. Po prostu zmienili kierunki.

Rosjanie ruszają na all inclusive. W raju Polaków będzie ich cała masa

Niedawno pisaliśmy na łamach naTemat o tym, że w Turcji widoczny jest odpływ Rosjan. Tyczyło się to zarówno turystów, jak i imigrantów, którzy coraz częściej odczuwają wzrost cen w kraju Erdogana. Tylko w 2023 roku z Turcji wyjechało 43 642 Rosjan, o czym niedawno poinformował Turecki Instytut Statystyczny (TUIK).

Jednak wszystko wskazuje na to, że w sierpniu w Turcji ich nie zabraknie. Z najnowszych danych Rosyjskiego Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki wynika, że aż 62 proc. tamtejszych turystów w drugim miesiącu wakacji wybierze właśnie Turcję. Dodajmy, że w drugiej połowie lipca wyjechało tam 56 proc. rosyjskich turystów, a w czerwcu 65 proc.

Stowarzyszenie podało również, za ile rosyjscy podróżni spędzą wakacje w Turcji. 10-dniowy urlop w Antalyi ma ich kosztować 170 tys. rubli za dwie osoby, czyli ok. 7800 zł. Mowa tu o pobycie w hotelu trzygwiazdkowym.

Rosjanie ruszą też do Egiptu

Drugim najpopularniejszym krajem wśród rosyjskich turystów w sierpniu ma być Egipt. Na pobyt w kraju faraonów miało zdecydować się 17 proc. tamtejszych podróżnych. Co ciekawe, kierunek ten pędzie dla nich tańszy, bo za all inclusive zapłacą średnio 149 tys. rubli, czyli ok. 6800 zł.

Oznacza to, że setki tysięcy polskich turystów raczej nie uniknął spotkania z rosyjskimi podróżnymi tego lata. Nasze ulubione kierunki wakacyjne są bowiem bardzo zbieżne. Polacy chętnie wyjeżdżają do Turcji, a Egipt jest trzecim najpopularniejszym kierunkiem. Podium uzupełnia zakazana dla Rosjan Grecja.

W sierpniu wielu Rosjan zdecydowało się wybrać na wakacje także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tu jednak będą decydować się na opcję pobytu w hotelach dwugwiazdkowych ze śniadaniami. Za dwie osoby zapłacą ok. 118,2 tys. rubli, czyli ok. 5,4 tys. zł za dwie osoby.

Na liście popularnych kierunków są także Wietnam i Tajlandia. Tam ceny utrzymują się na średnim poziomie 130 tys. i 132 tys. rubli, czyli odpowiednio 5,9 tys. zł i 6 tys. zł.

Rosjanie wyjeżdżają na wakacje w kraju. Dwa kierunki dominują

Trzecim najpopularniejszym kierunkiem wśród rosyjskich podróżnych będzie ich kraj. Rosjanie bardzo chętnie będą odwiedzać zwłaszcza Anapę, czyli kurort położony nad Morzem Czarnym. Drugą opcją będzie dla nich położone 300 kilometrów dalej Soczi.

Pozostanie w Rosji z pewnością będzie budżetowym rozwiązaniem dla obywateli kraju Putina. Za 10-dniowe wakacje w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniami zapłacą 78,6 tys. rubli, czyli ok. 3,6 tys. zł. Jest to cena dla dwóch osób, która obejmuje transport samochodem z Moskwy. Soczi będzie tylko nieznacznie droższe. Tam średnia utrzymuje się na poziomie 96 tys. rubli, czyli ok. 4,4 tys. zł.