Czym jest ruch Świadków Jehowy?

Świadkowie Jehowy to chrześcijańska organizacja religijna, która pierwotnie nazywała się "Badaczami Pisma Świętego". Jej celem było studiowanie Biblii i rozpowszechnianie jej nauk. Członkowie organizacji dzielą się na dwie grupy: "głosicieli" i "uczestniczących".

Pierwsza z wyżej wymienionych grup to pełnoprawni członkowie ruchu, którzy aktywnie uczestniczą w ewangelizacji . Rozprowadzają literaturę religijną, prowadzą studia biblijne oraz odwiedzają domy, aby pozyskać nowych wiernych. Aby zostać "głosicielem", osoba musi przejść proces katechizacji, przyjąć chrzest przez pełne zanurzenie w wodzie oraz żyć zgodnie z naukami organizacji.

"Uczestniczący" z kolei biorą udział w zebraniach i wykazują zainteresowanie naukami Świadków Jehowy, ale nie są w pełni zaangażowani w działania misyjne. Mogą to być osoby przygotowujące się do chrztu lub takie, które jeszcze nie podjęły decyzji o pełnym zaangażowaniu.

Skąd się wziął ruch Świadków Jehowy?

Russell publikował teksty w założonym przez siebie piśmie "Strażnica Syjońska. Zwiastun obecności Chrystusa", co przyniosło mu popularność. Od 1884 roku do końca życia był prezesem "Towarzystwa Traktatowego Strażnica Syjońska" w Pittsburghu, które później zmieniło nazwę na "Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego". Russell wydał cykl książek "Wykłady Pisma Świętego", które miały służyć pomocą w studiowaniu Biblii.

Jego następcą był Joseph Franklin Rutherford, który wprowadził istotne zmiany w organizacji. Zamiast demokratycznego ustroju, wprowadził ustrój teokratyczny i zmienił nazwę stowarzyszenia na "Świadkowie Jehowy" w 1931 roku, aby wyraźnie odróżnić ruch od innych grup religijnych i podkreślić imię Boga, które w ich przekonaniu brzmi Jehowa. Rutherford doprowadził do odcięcia się organizacji od innych wyznań.

W co wierzą Świadkowie Jehowy?

Świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus Chrystus przed swoimi narodzinami istniał na ziemi jako archanioł Michał, stworzony przez Boga. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus wrócił do nieba i ponownie przyjął postać archanioła Michała. Chrystus jest dla nich Odkupicielem i Królem, który ma rządzić Królestwem Bożym.

Na czym polega konfliktów Świadków Jehowy z Kościołem Katolickim?

Dla Świadków Jehowy najważniejsi są Jehowa i Jezus Chrystus, do których kierują swoje modlitwy. Odrzucają kult Maryi oraz innych świętych, co jest charakterystyczne dla katolików.

Nie uznają również sakramentów, które są centralnym elementem życia duchowego katolików, i uważają, że chrzest powinien być przyjmowany jedynie przez dorosłych, którzy świadomie decydują się na przystąpienie do organizacji.

Świadkowie Jehowy nie uznają władzy kościelnej obowiązującej w Kościele Katolickim i sprzeciwiają się papieżowi, uważając, że ich organizacja jest jedyną prawdziwą formą chrześcijaństwa. Nie obchodzą także ważnych świąt liturgicznych, takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, uważając, że mają one korzenie pogańskie i są sprzeczne z nauką biblijną.

Ciekawostki odnośnie funkcjonowania Świadków Jehowy

Codzienne życie i zasady wyznawane przez Świadków Jehowy mogą budzić kontrowersje. Jednym z takich tematów jest ich stosunek do transfuzji krwi. Członkowie stowarzyszenia nie są honorowymi dawcami krwi ani nie pracują w służbach medycznych, ponieważ w Piśmie Świętym napisano, aby "powstrzymywać się od krwi", co stosują dosłownie. Dotyczy to także przeszczepów organów — członkowie tej organizacji nie zgadzają się na takie procedury.