Prezes PiS na 173. miesięcznicy smoleńskiej. Tak chaotycznego przemówienia dawno nie było

– Trudno tutaj nie nawiązać w tym momencie do tego, co ostatnio wydarzyło się w naszym kraju – do sprawy rosyjskiego szpiega, hiszpańsko-rosyjskiego szpiega, do jego powiązań. Przecież to, co działo się przed laty – 14 lat i pięć miesięcy temu – od pierwszych godzin, co później działo się tutaj przed pałacem, to w oczywisty sposób było tak radykalnie sprzeczne z polską kulturą – z polską kulturą, której elementem jest szacunek dla tych, którzy odeszli, a już w szczególności dla tych, którzy zginęli, a jeszcze bardziej dla tych, którzy polegli, a oni polegli za ojczyznę – że inspiracja musiała być z zewnątrz – zżymał się prezes PiS.