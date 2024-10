Kwestia zarzutów dla Marcina Romanowskiego odbiła się bardzo szerokim echem w polskich mediach. Polityk został pozbawiony immunitetu w Sejmie , po czym go zatrzymano i szybko zwolniono. Okazało się, że chroni go jeszcze jeden immunitet. Po środowej decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stracił także tę kartę. Teraz będzie mógł stanąć przed sądem.

Marcin Romanowski pozbawiony immunitetu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Wynikiem 16 do 5 we wtorek 1 października za pozbawieniem immunitetu Romanowskiemu opowiedziała się Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dzień później nad tą kwestią pochyliło się Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, które było podobnego zdania.

– Jako że pan Romanowski ma do czynienia z zarzutami karnymi w kraju, RE i immunitet nie powinien go chronić przed sprawiedliwym sądem. Parlament krajowy już uchylił mu immunitet, jeszcze w lipcu tego roku. Uchylenie immunitetu nie oznacza, że ktoś jest czegokolwiek winny. Wręcz przeciwnie, jest to sposobem udowodnienia przed sądem, że człowiek może być niewinny – stwierdził przed zgromadzeniem Ryszard Petru, który jest jego członkiem.