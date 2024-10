Wywiad z Trumpem (z dostępnych informacji można wnioskować, że rozmowa została nagrana wcześniej, a efekty dopiero poznamy) przeprowadził Michał Rachoń. W prawicowych mediach ukazały się zdjęcia pracownika stacji z miliarderem na tle złotej windy w wieżowcu należącym do byłego prezydenta. Na jednym z nich widać też Rachonia w towarzystwie Trumpa, ale też kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a.

TV Republika zapowiada wywiad z Trumpem. Rozmawiał z nim Michał Rachoń

Zapowiedź momentalnie wywołała falę komentarzy w sieci. I nie do końca chodzi o fakt, że prywatna i skrajnie prawicowa stacja telewizyjna, która nie ukrywa, że sympatyzuje z amerykańskimi Republikanami, wyemituje wywiad z kontrowersyjnym Donaldem Trumpem.

Prawdą jest także to, że Republika relacjonuje kampanię prezydencką w USA dość jednostronnie i podąża jedynie za podróżującym po kraju miliarderem. Jego kontrkandydatka, Kamala Harris, w relacjach praktycznie nie istnieje i nic nie wskazuje na to, by widzowie również z nią mogli obejrzeć wywiad przed wyborami.