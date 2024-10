7 października 2024 roku w Szczecinie doszło do brutalnego ataku na taksówkarza , który wiózł trzech pasażerów pod wskazany adres. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamerę zamontowaną w samochodzie, a przerażające nagranie szybko obiegło Internet, wywołując falę oburzenia i szoku.

Na filmie widać, jak pasażerowie groźbami słownymi próbują zmusić kierowcę do zmiany kursu. Gdy to nie przynosi oczekiwanego przez nich efektu, przechodzą do rękoczynów...